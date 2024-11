Issa Arsina Cissé : Un homme de cœur aux services des nécessiteux

Il y a des hommes qui sont prédestinés à venir en aide pendant toute leur existence aux personnes nécessiteuses. Loin d’être des messies, Dieu les prépare pour des œuvres de bienfaisance. Issa Arsina fait partie de ces hommes de Dieu.

Le natif de Goundam dans la région de Tombouctou, incarne sincèrement un homme providentiel du Miséricordieux. Cet homme de Dieu ne sait que servir les autres au quotidien. De Goundam à Tombouctou en passant par Sikasso et Zégoua, Issa Arsina Cissé a su se faire une place de choix grâce à ses œuvres de bienfaisance. Ce fervent croyant ouvre et ferme les portes de son bureau par la lecture du saint coran comme pour montrer qu’il est quotidiennement en mission d’Allah. Pour lui, c’est Allah le chef suprême et le seul à mériter l’adoration de l’être humain. Il est imam dans son quartier à Missabougou, vice-président du bureau local du Haut conseil islamique du cercle de Goundam et membre du bureau régional du Haut conseil islamique de Tombouctou. Avec une générosité inestimable et sa foi en Dieu, cet inspecteur des impôts, cadre de l’administration malienne, ne se limite pas seulement à servir son pays par sa fonction d’administrateur, il se livre également au besoin de son bercail pour y prendre part au processus de développement local. C’est ainsi qu’il devient président de l’Association pour le développement de la ville de Goundam ADVG

Président de l’Amicale pour le développement du cercle de Goundam ADCG

Président de la coordination des Associations pour le développement des cercles de la région de Tombouctou ADCRT

Président du Forum des cadres, notabilités et leaders religieux des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali. Chacune de ses casquettes lui offre une responsabilité et un engagement vis-à-vis de sa ville, de son cercle, de sa région et de son pays dans le cadre du processus de développement.

Il y fait face par des actes posés çà et là au seul bénéfice des populations. Des actes grandioses comme :

– Lutte depuis 2020 pour la mise en valeur du système Faguibine auprès des autorités compétentes

– Lutte engagée pour la régionalisation du cercle de Goundam

– Dotation de la ville de Goundam de 4 forages équipés repartis : un forage devant la grande mosquée de Goundam, un forage à Larabterey Sidi Farrou, un forage à Sabeybangou et un autre à Diamnaty zone recasée (ancien site de la Minusma)

– Dotation d’un groupe électrogène à la préfecture de Goundam à remettre à la Somagep pendant le moment de coupure d’électricité dû à un disfonctionnement technique à l’EDM

– Implication personnelle auprès de la direction de l’EDM pour doter la ville de Goundam d’un groupe électrogène d’une grande capacité

– Dotation des structures sanitaires de Goundam en matériels médicaux en valeur des plusieurs millions

– Donation des vivres céréaliers aux personnes démunies de Goundam à chaque Maouloud

– Fourniture d’équipements aux deux grandes mosquées de Goundam

– Organisation du Maouloud chaque année avec des voyages aller-retour Bamako-Goundam

– Organisation des concours de récitation du saint Coran à Goundam, Bintagoungou et Tombouctou

– Organisation des séances des lectures du Saint Coran pour la paix et la stabilité du pays à Bamako, Goundam, Tombouctou, Sikasso, Kangaba, Kati et Zégoua

Participation à l’Organisation des festivités de passation de la mascotte du Biennale artistique et culturelle à Tombouctou.

Meilleur administrateur de l’année 2023, il bénéficie de l’organisation d’un tournoi de reconnaissance à ses multiples efforts mettant en compétition les différents quartiers de Goundam pendant 1 mois en football.

Cet infatigable cadre des impôts est exemple dans notre pays, un modèle de cadres à encourager car Dieu sait que le Mali a besoin de beaucoup d’Issa Arsina Cissé pour son développement. Ce philanthrope aux services des personnes démunies et orphelins est aussi un patriote convaincu.

Aussi, c’est sans tambour ni trompette que cet émérite cadre s’adonne à son travail nuit et jour pour le développement économique de son pays. Il est membre fondateur du Mouvement Patriotique Mali-Kanu. Et un mouvement qui s’est beaucoup battu auprès des Cinq généraux pour faire passer le projet de la nouvelle constitution.

Issa Arsina Cissé aspire à un autre Mali, un Mali où il fait bon vivre, un Mali où chaque citoyen sans exception vivra dans un havre de paix et de cohésion nationale. C’est le sens de sa lutte de tous les jours. C’est pourquoi, depuis les premières heures du coup d’Etat, il n’a pas hésité avec les amis, à apporter leur soutien indéfectible aux jeunes colonels, aujourd’hui généraux. Nous n’avons pas l’habitude de jeter des fleurs aux cadres, mais nous savons apprécier le bon travail à sa juste valeur. Issa Arsina Cissé est un modèle qui mérite d’être magnifié. Ce cadre est une référence pour les jeunes générations. Bakara Diallo

