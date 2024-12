Journée des légitimités traditionnelles en commune II : Le parrain Ibrahima Féfé Koné invite les Maliens à soutenir les autorités

Parrain de la célébration des journées de la légitimité traditionnelle des commune II du district de Bamako célébré le week-end dernier au quartier TSF, le chef de Cabinet du ministre de l’Industrie et du Commerce Ibrahima Féfé Koné, ancien gouverneur du district de Bamako a salué l’initiative de l’institutionnalisation de cette journée par les plus hautes autorités. Il saisit cette occasion pour inviter les Maliens à œuvrer sous l’impulsion des légitimités traditionnelles à soutenir pour l’avènement du Mali de nos rêves, un Mali sécurisé, prospère et uni.

L’ancien gouverneur du district de Bamako, chef de cabinet du ministre de l’industrie et du commerce, Ibrahima Féfé Koné habitant de la commune II, a soutenu qu’il a accepté de parrainer cette manifestation populaire à cause de son amour pour ce quartier TSF, pour la commune II et pour le Mali. Il a placé à son tour ces journées sous le haut parrainage du ministre de l’Industrie et du commerce Moussa Alassane Diallo, dont la reconduction au sein du nouveau gouvernement est une manifestation concrète de son amour pour son pays. Aussi de son leadership et de son soucis constant de toujours faire davantage pour améliorer les conditions de vie des maliennes et des maliens. “En votre nom, je le félicite vivement pour la confiance renouvelée en lui par les plus hautes autorités du Pays. De même je félicite son Chef, le Général de Division Abdoulaye Maïga pour sa nomination au Poste de Premier Ministre et l’ensemble de son Gouvernement auquel je souhaite pleins succès”, a soutenu l’ancien gouverneur du district de Bamako. Il a rendu un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité qui sont tombées pour que nous nous soyons debout aujourd’hui ; aux victimes civiles et militaires du terrorisme et des catastrophes naturelles. Selon lui, les autorités de la transition , en instituant le 11 novembre journée nationale des légitimités traditionnelles , sont descendues dans le tréfonds de notre culture millénaire pour en extraire la quintessence afin de faire face aux défis actuels et garantir aux générations futures un Mali encore meilleur. Il a aussi rappelé que lors de la première édition de la journée des légitimités traditionnelles, le président de la transition, Chef de l’Etat, le général d’Armée Assimi Goïta déclarait je cite : «Rien de durable ne peut se faire, dans les villages, les fractions et ou les quartiers ,sans leur consentement et leur accompagnement, les légitimités traditionnelles demeurent ,pourtant, sans voix au niveau national. Il s’agit selon lui d’accorder l’audience et le crédit nécessaires à leur avis, dans la prise de décisions sur les questions de développement…». Il a invité nos compatriotes à œuvrer sous l’impulsion des légitimités traditionnelles à soutenir les autorités locales , régionales et nationales pour l’avènement du Mali de nos rêves, un Mali sécurisé, prospère et uni. Pour le parrain de cette journée, les bénédictions des autorités religieuses sont fortement appréciées car devant servir de terreaux dans lequel germera le Mali nouveau qui fera trembler le monde entier.

“Nous pouvons le faire si chacun de nous met le Mali au-dessus de toutes ses préoccupations. Certains pays comme la Chine ont relevé ce défi et déjà en 1973 l’écrivain Français Alain Peyrefitte donnait comme titre à un de ses ouvrages : «quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera». Cet éveil chinois est une réalité aujourd’hui ; pour y parvenir les Chinois ont fait preuve de nationalisme et de discipline.

En témoigne la suspension temporaire de la guerre civile par les seigneurs de guerre chinois et leur alliance pour faire face à l’envahisseur Japonais. Après la défaite du Japon en 1945, ils ont continué leur guerre civile”, a rappelé Ibrahima Féfé Koné.

Il a aussi soutenu que d’autres pays n’ont pas compris cette nécessité d’union sacrée face aux convoitises et pressions extérieures. Ces pays ; à l’en croire sont aujourd’hui soit divisés soit laissés au bon vouloir des seigneurs de guerre. “C’est dire que présentement le Mali a besoin de l’union sacrée de tous les maliens pour préserver le Mali en tant que nation d’abord, poser les bases de son développement durable au profit de tous les Maliens ensuite et enfin les compétitions pour le pouvoir pourront reprendre. Déjà, beaucoup d’efforts ont été faits ou sont en cours pour garantir des compétitions libres et transparentes afin de faire de la démocratie malienne une réalité vivante , authentique et exemplaire”, a conclu le parrain de la journée.

Notons que cette journée a été mise à profit par le chef de quartier TSF Souleymane Coulibaly pour remettre des attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités dont Ibrahima Féfé Koné.

Aussi le chef de quartier TSF et différents intervenants lors de cette journée ont salué à juste titre l’engagement et l’accompagnement de Ibrahima Féfé Koné qui a été gouverneur du district de Bamako durant 9 ans, un record de longévité à la tête de la ville des trois caïmans.

Aoua Traoré

