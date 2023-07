Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le trafic et l’abus de la drogue célébrée le 26 juin de chaque année, l’Association contre la Toxicomanie féminine et juvénile (Atofeju), a organisé le vendredi 30 juin 2023, une conférence débat. Tenue sur le terrain de la cité des infirmiers à Quinzambougou, ladite conférence a enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays, parrainée par le président du Mouvement Jamana Kanu, Elhadj Mohamed Sacko. «Comment parvenir la consommation et l’abus de la drogue », était le thème.

Selon le Commissaire divisionnaire Assitan Traoré, l’objectif de cette activité organisée par l’Atofeju en association avec le Mouvement Jamana Kanu, est de sensibiliser tout Bamako. La Commune Il a été choisie parce que, selon les organisateurs, elle enregistre plus de consommateurs de drogue et d’alcool. « Le thème choisi nous invite à considérer et à ne pas stigmatiser les consommateurs. On célèbre la journée pour sensibiliser et, pour dire aux parents qu’un drogué ne doit pas être chassé ni sermonné. Il a un droit comme les autres. Un drogué, c’est une maladie qui doit être diagnostiquée et trouver une réponse adéquate », a-t-elle édifié.

Le Président du Mouvement Jamana Kanu, Elhadj Mohamed Sacko a saisi cette occasion pour inviter les parents à s’occuper et à s’intéresser davantage à l’éducation des enfants. Cela, pour lui, est le meilleur moyen pour épargner nos enfants de la drogue et d’alcool. Aussi, il a ajouté qu’on doit aider le drogué à l’abandon. « Nous avons eu de la chance, on ne consomme pas. Sinon, nous sommes nés dans un quartier de forte consommation de drogue et d’alcool », a-t-il affirmé. Les temps forts de la conférence ont été les interventions, contributions et les questions des participants.

Niarra-Infos

Commentaires via Facebook :