La salle de conférence de la Direction générale de la protection civile a servi de cadre, jeudi le 13 octobre 2022 de la célébration de la journée internationale de prévention et de réduction des risques et catastrophes (RRC). La cérémonie d’ouverture était présidée par le Directeur général adjoint de la protection civile, le Col Dramane Diallo, en présence du point focal de la plateforme, le Lieutenant-colonel, Cheick Fanta Mady Koné.

Pour garantir la protection de la vie des personnes en matière de risques et catastrophes, la plateforme RRC de la protection civile a célébré la journée internationale de prévention et de réduction des risques et catastrophe. Cette journée est consacrée par les Nations Unies et célébrée partout dans le monde entier. Dans le but de mieux prévenir les catastrophes, le thème de cette année portait sur: « Améliorer nettement, d’ici à 2030, la disponibilité et l’accès des populations aux systèmes d’alerte précoce multi-aléas et aux informations et évaluations sur les risques de catastrophes ». Ainsi le Mali à l’instar des autres pays du continent fait face à de nombreux défis. Les pompiers maliens conformément à la vision de la direction générale jouent pleinement leur rôle de protection des personnes et de leurs biens.

Dans son mot de bienvenue, le DGA de la protection civile, le Col Dramane Diallo a affirmé, au nom de l’ensemble des membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes (RRC), et au nom du secrétariat permanent, leur gratitude aux différentes coopérations sectorielles et bilatérales ayant contribuées à la réduction des risques de catastrophes. Et d’objet qu’il y a 2 points inscrits à l’ordre du jour de cette année, qui sont : l’avancée du Mali par les activités menées par la plateforme, la situation des inondations en période hivernale de cette année, ensuite les appuis des autorités à la plateforme dans le cadre de sa mission. Selon le Directeur général Adjoint, Dramane Diallo, le 3ème point concernera les divers.

Pour sa part, le point focal de la plateforme, le Lieutenant-colonel Sinali Berthé soutiendra que la plateforme a connu des difficultés cette année dans la gestion des risques et catastrophes due aux énormes défis auxquels le Mali fait face en matière de prévention. Selon lui, malgré des difficultés, la plateforme a pu faire des avancées contrairement à l’année passée. Et le Lieutenant-colonel de terminer avec une brève étude sur les progrès réalisés par la plateforme par région.

Abréhima GNISSAMA

