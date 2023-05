Les élus locaux, par la voix de l’Association des municipalités du Mali (AMM) souhaitent une valorisation de leur fonction et une protection juridique et sécuritaire. A cet égard, ils ont soumis un mémorandum au gouvernement.

A la faveur de la Journée nationale des communes du Mali les 11 et 13 mai 2023 au Centre international des conférences de Bamako, les élus communaux ont exprimé leur volonté d’avoir une protection juridique et sécuritaire. Ainsi Yacouba Traoré, le Président de l’AMM, a remis au Président de la Transition, à Koulouba le vendredi 12 mai 2023, un «Mémorandum de l’Association des Municipalités du Mali». C’est un document de 9 pages sur l’impératif de valoriser et sécuriser la fonction d’élu local au Mali.

Le texte propose de substituer le principe de la rémunération au principe de la gratuité et du bénévolat. «Le responsable de l’exécutif en tant qu’ordonnateur de budget (plus du milliard de FCFA dans certaines collectivités) ne bénéficie d’aucune rémunération conséquente, même après 2, 3, 4… mandats passés à la tête d’une collectivité. En tenant compte du traitement des élus locaux des autres pays de la sous-région et même au niveau national pour les députés, les membres du Haut Conseil des Collectivités, il est temps qu’on se départisse de l’idée de bénévolat et instituer une forme de rémunération pour les élus locaux», recommande le document.

Selon l’AMM, c’est un moyen de contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources des collectivités et de promouvoir la culture de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. «Cette rémunération doit être fixée en fonction de la catégorie et de la taille de la collectivité, la nature des fonctions et des responsabilités (membre de l’organe délibérant ou de l’organe exécutif), avec un montant minimum, pour tenir compte de la faiblesse de moyens de nombreuses communes…. L’AMM propose la mise en place rapide d’une commission impliquant le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation pour arrêter, de commun accord, le montant des rémunérations.»

Plus d’égard pour les élus…

Le mémorandum de l’AMM plaide pour la prise en compte de la protection juridique de l’élu local, des présidents des organes exécutifs. Selon le texte, «ces derniers subissent des humiliations devant leurs populations par certains représentants de l’Etat, les services des forces de l’ordre et de la justice, les services de contrôle de l’Etat. Cela se manifeste souvent par des interpellations et emprisonnements abusifs sans aucun respect des procédures. Il est à cet effet loisible de constater depuis un moment la multiplication des interpellations et incarcérations de présidents d’organes exécutifs des collectivités, de conseillers communaux, sans souvent un respect des procédures en la matière». Or, précise le document: « sans bénéficier d’immunité, l’élu local, une émanation des populations à la base, mérite plus de respect, plus de considération, plus d’égard de la part des services de police et de justice. Il a une image à préserver, une confiance des populations à maintenir et renforcer, mais que de tels actes contribuent à fragiliser, en le jetant ainsi à la vindicte populaire. Il ne s’agit pas pour les élus de se soustraire à l’action judiciaire, mais juste le respect des procédures, qui doivent préserver l’image de l’élu, comme cela se fait dans les grandes démocraties ».

La pratique en cours, qui consiste en une privation systématique de liberté de l’élu local, avant même la fin des enquêtes, dénonce le texte : «constitue une grave atteinte à sa crédibilité, un manque total de considération pour son statut de représentant des populations. Car, une confiance difficilement acquise auprès des populations est vite remise en cause par des actions judiciaires qui, souvent, n’aboutissent même pas ».

…. Officiers de police administrative et judiciaire

Pour l’AMM, le Président de l’organe exécutif, en tant qu’officier de police administrative et judiciaire, mérite du respect dans l’exercice de ses fonctions, car doté en plus d’une légitimité populaire.

Le texte appelle à assurer la sécurité des élus locaux et des populations et rappelle que de 2012 à 2020, plus d’une dizaine de responsables d’exécutifs communaux ont été assassinés. L’AMM attire l’attention des autorités maliennes sur la situation de précarité extrême des élus contraints des zones sous influences terroristes pour se réfugier à Bamako ou dans les chefs lieux de région. Le mémorandum souligne l’urgence de la mise en place de la police territoriale, prévue par les textes de la décentralisation et la délivrance de titre de voyage mieux adapté aux responsabilités des présidents des organes exécutifs. « Dans certains pays voisins, dont le niveau de décentralisation est largement en deçà de celui de notre pays, tous les maires et présidents de région disposent de passeport diplomatique ».

Commentaires via Facebook :