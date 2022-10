La deuxième phase des journées citoyennes de la FORSAT Civile a été lancée le samedi 8 octobre 2022 au palais de la culture Amadou Hampaté Bah, à travers le projet “Bamako Sanya”.

Cette activité a été présidée par le chef de cabinet du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation qui avait à ses côtés la présidente de la FORSAT Civile, MmeTouré Aïché Baba Kéïta, le président de l’AREMA, le gouverneur de Bamako et plusieurs personnalités. Le projet “Bamako Sanya” a pour objectif d’assainir la ville de Bamako. Il consiste à mettre en compétition les six communes du District de Bamako qui se fixeront pour objectif d’assainir les édifices publics. Au cours de son allocution, le gouverneur du district de Bamako, s’est réjoui de constater qu’une organisation se soucie de la salubrité de Bamako. “Nous souhaitons que Bamako retrouve sa propriété d’antan .Je dirai à la FORSAT Civile que nous ne ménagerons aucun effort pour l’appuyer”, a-t-il dit.

De son côté, le coordinateur des chefs de quartier, Bamoussa Touré, a donné l’engagement de l’ensemble des chefs de quartier du district de Bamako pour le succès de cette entreprise qui consiste à mettre la ville de Bamako dans son ancienne “Bamako ville propre”. “L’objectif est important et il n’est pas à la portée de nos moyens, mais nous devons avoir la ferme volonté, le courage de gagner ce combat parce que nous n’avons pas le droit de perdre ce combat, parce que Bamako était une ville que toutes les autres capitales venaient voir pour aller faire de leur capitale une ville comme Bamako et maintenant nous vivons le contraire. Mais, il y a eu un sursaut grâce au président Assimi Goïta qui, dès son arrivée aux affaires, a su donner une importance à la santé de Bamako, à la ville de Bamako”, a-t-il souligné.

Pour sa part, la présidente de la Fédération des Organisations et Regroupements de Soutien aux Actions de la Transition (FORSAT Civile) dira que le projet “Bamako Sanya” est l’acte II des journées citoyennes de la FORSAT Civile qui va consister à assainir notre capitale. A cet égard, elle a précisé que pour la première semaine, l’objectif est d’assainir les écoles ; la 2è semaine, les centres de santé ; la 3e semaine, les hôpitaux ; la 4e semaine, les lieux de divertissements des enfants ; la 4e semaine le monument et la 4e semaine les mairies. De même, la présidente de la FORSAT Civile a indiqué qu’une fois que la première phase sera faite et à hauteur de souhait, des prix de récompense seront distribués : 2 000 000 de FCFA de kits sanitaires au premier, 1 500 000 de FCFA de kits sanitaires au deuxième et 1 000 000 de FCFA de kits sanitaires au troisième pour qu’ils puissent organiser encore des concours au niveau inter-quartier. “La première phase se passera entre les communes et la seconde phase entre les quartiers”, a-t-elle fait savoir.

En effet, la présidente de la FORSAT Civile n’a pas caché le souhait de son organisation d’être élite de la société civile ; c’est pourquoi, dit-elle, “toutes nos activités s’inscrivent dans une démarche citoyenne visant à offrir des opportunités d’un cadre de vie plus propre, pour un Mali Kura”. “Notre ambition, qui est de devenir le principal réseau de jeunes citoyens actifs, est noble et réaliste avec l’aide de tous. C’est un modèle de démocratie, de développement durable qu’il convient de renforcer et pérenniser”, a-t-elle laissé entendre.

Quant à Abdramane Ouattara, Chef de cabinet du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, il a déclaré que Bamako, jadis appelée coquette est aujourd’hui fière et heureuse d’abriter ce grand évènement. Il a remercié la FORSAT Civile pour son engagement en faveur des questions de salubrité, d’environnement et d’assainissement. Questions, fait-il savoir, “planétaire qui constituent aujourd’hui un défi majeur”.

Egalement, il a exprimé toute sa reconnaissance à l’égard de la présidente de la FORSAT Civile pour conduire cette opération pour mettre en œuvre ce projet de société du président de la Transition Son Excellence le colonel Assimi Goïta. “Relativement à la question de salubrité et d’assainissement, les autorités traditionnelles, dans le développement local, jouent effectivement un très grand rôle”,a-t-il avancé.

Founin Diarra

