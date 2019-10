La voirie de Bamako a bénéficié d’un don de camion benne, le mardi 22 octobre 2019, à travers un partenariat entre la ville de Lyon et la ville de Bamako. La clé a été remise par Mahamane Touré, directeur du jumelage à la mairie du district de Bamako.

Ce partenariat entre Bamako et Lyon existe depuis 20 ans. Elle intervient dans plusieurs domaines notamment dans le domaine de la santé, de l’aménagement, de l’assainissement, etc. Cette année, c’est la voirie de Bamako qui a bénéficié d’un camion benne d’une valeur estimé à 15 millions de F CFA. Ce don est venu à point nommé et va aider la voirie dans le cadre de l’assainissement de Bamako.

Selon Modibo Zerbo, directeur des services urbains de voirie et d’assainissement (DSUVA), ce véhicule est venu à point nommé. Car actuellement, c’est ozone Mali qui fait la collecte et amène les ordures jusqu’à la décharge finale. Mais aujourd’hui, pour quelques raisons que ce soit, ce délégateur de la voirie (ozone Mali) a des difficultés à satisfaire les demandes. Et dans ces cas, la DSUVA intervient souvent en appuis pour évacuer certains dépôts et lieux publics. Or, ils n’ont pas assez de moyen pour cela. “Aujourd’hui, notre parc auto compte 33 matériels dont 18 sont fonctionnels et 15 en panne”, a aussi rappelé Zerbo.

Ce véhicule va donc renforcer les capacités et augmenter le flux quotidien des déchets à évacuer. Avec ce véhicule, ils peuvent aller jusqu’à 200 à 250 m3 par jour. “Si on est mieux équipé, on peut mieux satisfaire les points sensibles de la population en matière d’assainissement va beaucoup diminuer”, témoigne M. Zerbo.

Il invite les autorités à penser au problème de décharge finale. La stratégie de gestion des déchets solides avait prévu quatre sites de décharge à Noumoubougou, Mountoukoula, Kouralé et Samanko. Mais aujourd’hui, un seul est aménagé, celle de Noumoubougou qui a une superficie de 51 hectares. Ce site n’est malheureusement pas opérationnel. La demande est que Bamako ait au moins deux décharges en Centre de valorisation et de transformation (CVT), qui est recommandé pour la gestion des déchets. Car, non seulement cela permet de créer de l’emploi, mais aussi de valoriser les déchets à travers la transformation.

Il incite la population à éviter les dépôts anarchiques et essayer de contacter les groupements d’intérêt économique (GIE) pour le ramassage d’ordure de porte en porte.

Zeïnabou Fofana

