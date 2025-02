Justice : Le renouveau en cours !

Depuis le début de la Transition, plusieurs orientations du Général d’armée, Assimi Goïta, sont en cours de réalisation sous la direction du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué. Lancée le 13 janvier 2025, la Semaine nationale de la Justice a posé les jalons des grands chantiers pour revitaliser le système judiciaire malien.

Le président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, ambitionne de lutter efficacement contre la corruption au Mali par le biais d’une justice debout, crédible, au service de la vérité, de la transparence.

A cet égard, la justice malienne poursuit sa mue. Après le recrutement en 2023 de 100 auditeurs de justice, une grande première, la deuxième phase du concours pour l’accès à la magistrature a été lancée la semaine écoulée.

En plus de ces recrutements pour doter le personnel de capital humain de qualité, la Digitalisation est un autre pilier fondamental du renouveau judiciaire malien. En août 2024, une lettre circulaire du ministre de la Justice, Mamoudou Kassogué, a instruit les «dispositions à prendre pour le paiement mobile des frais de délivrance du Certificat de nationalité et du Casier judiciaire». Une mesure conforme à la volonté présidentielle de digitaliser les processus de paiements. En plus de sécuriser la délivrance des actes, cette initiative rend le processus plus transparent et fluide, tout en le mettant à la portée des usagers.

Dans le cadre des réformes législatives, en octobre 2024, le Conseil national de Transition a adopté le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale. Ces textes forgent notre justice en la modernisant à l’image de son époque. Le cadre juridique malien venait ainsi de connaître plusieurs avancées avec notamment la création d’un collège de la liberté et des détentions, pour «encadrer» les mandats de dépôt. L’introduction du bracelet électronique pour réduire les détentions préventives et la suppression des sessions de la Cour d’assises au profit de juridictions permanentes, sont aussi les grandes nouveautés qui soutiennent la volonté du ministre de la Justice, d’accélérer les procédures et en faciliter l’accès à tous les usagers.

La 3ᵉ édition de la Semaine de la Justice, tenue du 13 au 18 janvier 2025 à Bamako, a aussi été un rendez-vous au cours duquel plusieurs activités ont été réalisées, y compris dans les régions. Dans ce cadre, une délégation ministérielle a effectué une visite de fin de chantier à la Maison de la justice de Mopti, une infrastructure qui vise à rapprocher les justiciables de leurs droits.

Le 14 janvier 2025, la première audience en formation collégiale au Pôle Nationale Économique et Financier, venait encore poser, en marge de la Semaine Nationale de la Justice, une nouvelle brique au Mali Koura, dont l’armature est une justice moderne et efficace.

Ousmane Tangara

