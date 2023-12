Mali / question de droit, Le droit des femmes et de l’enfant, l’homme de droit explique.

Invité sur le plateau de l’émission «Charia ani aw ka hakè » de Renouveau TV, Moussa GUINDO, magistrat a examiné le droit des femmes et de l’enfant ainsi que la famille de ses définitions, de ses respects, de ses principes, de ses limites. Une émission animée par Antoine S Dembélé. Tous les droits définis sont interdépendants et inaliénables. Parmi eux, citons, le droit à une identité, le droit à la santé, le droit à la vie en famille, le droit à l’éducation, le droit d’être protégé de la violence, le droit de s’exprimer…

Quels sont les droits de la femme ? Ces droits comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, le droit à l’éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal, Quel est le but des droits de la femme ?

Les droits des femmes, une politique de l’égalité. L’importance de la Charte se manifeste par la consécration de droits parmi lesquels, l’égalité devant la loi. L’interdiction de l’esclavage et de la torture. Le droit de la défense qui permet l’accès à un procès équitable et aux juridictions impartiales, la liberté de conscience.

Quelle est la définition de l’enfant ?

L’article 1 de la Convention dispose qu’« au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. Les droits de l’enfant sont une priorité politique affichée au Mali, où la moitié de la population a moins de 18 ans. Le Mali a coprésidé le Sommet mondial sur les enfants en 1990 et a été l’un des premiers pays à avoir ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant.

Quels sont les droits de l’enfant ?

Parmi eux, citons, le droit à une identité, le droit à la santé, le droit à la vie en famille, le droit à l’éducation, le droit d’être protégé de la violence, le droit de s’exprimer…Au Mali, près des 15 % des filles sont mariées avant d’avoir 15 ans et 71 % avant l’âge de 18 ans. La loi n’autorise cependant le mariage qu’à partir de l’âge de 15 ans mais, avec l’accord de leurs parents et du procureur, les adolescents peuvent se marier avant cet âge, ce qui arrive fréquemment.

Quels sont les droits les plus importants de l’enfant ?

le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée. le droit d’aller à l’école. le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation. le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination.

Quel est l’âge de la majorité au Mali ? Au Mali, l’âge de la majorité n’est pas uniforme; il varie entre 18 et 21 ans selon les matières: pénale, civile, sociale ou politique, poursuit le rapport.

Quel est l’âge d’un mineur ?

Se dit de quelqu’un qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans fixé par la loi pour la pleine capacité civile d’exercice et la responsabilité pénale. La politique en faveur des droits des femmes s’est imposée, au Mali, comme une politique de l’égalité entre les sexes. Il ne s’agit pas de reconnaître des droits spécifiques aux femmes mais, au contraire, de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes.

Mohamed SOGODOGO

