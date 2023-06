Sous la houlette de son Président, Dr Sékou Kéita, la Coordination des Jeunes du Mandé (CJM) a mené, de sa création en 2014 à nos jours, plusieurs actions au profit des populations : remise de kits scolaires et sanitaires, participation à la résolution de conflits communautaires, campagnes de reboisement….

Association apolitique à but non lucratif regroupant l’ensemble des jeunes des 78 communes de l’espace Mandé, la Coordination des Jeunes du Mandé (CJM) a pour but de promouvoir le développement intégré à la base. De sa création en 2014 à nos jours, la CJM a à son actif plusieurs réalisations, dont des distributions de kits scolaires et sanitaires, de prix pour promouvoir l’ardeur au travail et l’excellence, la participation à la résolution de conflits communautaires, les campagnes de reboisement, etc.

Ainsi pour prouver l’importance qu’elle accorde à la santé des populations, la CJM a initié en 2014 une Journée de consultation médicale et de remise de kits sanitaires dans la ville de Kita. En 2016, ce sont les habitants du cercle de Bafoulabé (notamment à Oualia et Mahina) qui ont bénéficié de ces opportunités.

Dans le domaine de l’éducation, l’organisation qui fédère les jeunes du Mandé s’est illustrée par des remises de kits scolaires aux meilleurs élèves de l’école fondamentale de Oualia et de Mahina. Elle travaille aussi à trouver de solutions aux difficultés liées au manque d’enseignants, d’infrastructures et à la bonne gestion de l’espace scolaire dans les cercles de Kangaba, Kati, Kita, Bafoulabé et Kéniéba.

La CJM accorde une importante toute particulière à la protection de l’environnement. Cela s’est traduit par l’organisation des journées de reboisement dans les Communes de Siby, de Ballan Bagama, de Sanankoroba, de Benkadi et du Mandé.

La Coordination des jeunes du Mandé apporte sa solidarité à travers l’organisation pendant le mois de Ramadan des remises de dons (sucre, huile, riz) aux populations. Elle apporte son assistance aux personnes en détresse lors des conflits communautaires. Lors des derniers affrontements meurtriers dans le cercle de Kangaba, elle a vivement interpellé les plus hautes autorités de la transition. Le Président Dr Sékou Keita et ses compagnons s’investissent régulièrement dans la recherche de solution à plusieurs conflits communautaires dans les zones de Kita, Kangaba et Siby.

Consolidation de la paix et de la sécurité

Des démarches administratives sont menées auprès des autorités pour la création de postes de sécurité dans les cercles de Kangaba et de Kati. Avec le financement de la Minusma et en partenariat avec le Grand Forum du Mandé, il a été procédé à la formation sur la gestion des conflits et la mise en place des Comités d’alerte précoces dans les 20 communes de l’AMUMA. S’y ajoute l’organisation des campagnes de sensibilisation de la jeunesse à travers l’espace Manding pour la culture de la paix et la cohésion sociale. Ces différentes initiatives s’inscrivent dans le domaine de la recherche et la consolidation de la paix et de la sécurité.

Parmi les axes prioritaires de la Coordination, figurent l’érection de Kangaba en région, la promotion des jeunes cadres du mandé pour leur participation à la gouvernance, l’accompagnement de la jeunesse dans les différentes activités de sensibilisation et de formation pour garantir la paix et la cohésion sociale et la dotation de certaines localités d’adduction d’eau.

Moussa Diarra

