La ministre Oumou Sall Seck au siège du Réfamp : La cadette requinquée par le soutien de ses aînées

La ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Oumou Sall Seck s’est rendue, le 13 février 2025, au siège du Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali (Refamp). Au terme des échanges fructueux dans la salle Sira Diop Sissoko, la ministre Oumou Sall Seck a été requinquée par le soutien de ses aînées.

Selon la Présidente du Réfamp, Mme Maïga Sina Damba, cette visite de la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle est un signe d’attachement aux valeurs de respect et de reconnaissance des Aînés. «Il est important de signaler que vous avez été la première femme nouvellement nommée à nous recevoir dans vos bureaux pour la prise de contact et la visite de courtoisie. En retour, je vous prie de trouver auprès de nous, l’engagement et la détermination nécessaires pour vous aider à relever les innombrables défis qui se posent dans votre département», a-t-elle rassuré.

Par la voix de sa présidente, le Réfamp salue la décision du Président de la Transition d’accorder un montant colossal de plus d’un milliard de francs CFA pour booster l’entrepreneuriat Jeune. «Cette aide exceptionnelle, sous votre leadership, incarne la vision du Chef de l’exécutif malien, de concrétiser une promesse présidentielle visant à soutenir la jeunesse en la plaçant au cœur des préoccupations de l’Etat…Le Réfamp vous souhaite un aboutissement heureux dans la lutte contre les inégalités hommes/femmes dans le monde du travail. Puisse votre engagement servir les femmes dans leur quête d’autonomisation, grâce à un égal accès de chances dans le secteur important de l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Vous êtes une figure emblématique de la lutte pour la liberté et les droits professionnels des femmes dans le septentrion malien. Puisse votre exercice au sein de l’exécutif permettre d’établir des progrès économiques et sociaux dans le milieu féminin au Mali1 !»

‘’Vos sœurs du Réfamp s’engagent à être une force de propositions’’

Mme Maïga Sina Damba rassure la ministre du soutien des membres du Refamp. «Vos sœurs du Réfamp s’engagent à être une force de propositions en vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre de vos projets, programmes et à toutes les initiatives porteuses d’espoir pour la jeunesse malienne des villes et des campagnes, notamment le plaidoyer pour la remise de la taxe emploi jeunes ainsi que la taxe de formation professionnelle pour soutenir l’APEJ et le Fafpa. La suppression de ces deux taxes a impacté les actions du ministère par rapport à ces deux secteurs», a-t-elle souligné.

«Les mots me manquent pour dire ce que je ressens. Cette visite pour moi est très importante. C’est ma première visite en dehors de mes services. Je suis à votre école. Je connais chacune d’entre vous. Et chacune de vous a joué un rôle dans mon parcours», a affirmé Oumou Sall Seck en prenant la parole. Elle a raconté quelques anecdotes concernant plusieurs ministres qui l’ont aidée à résoudre les problèmes auxquels elle était confrontée dans sa gestion communale. «Le département, c’est votre département. Nous allons travailler ensemble. C’est un plaisir de bénéficier de votre expertise». La ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle fonde beaucoup d’espoir sur les membres du Refamp. «Je veux que vous soyez mon conseil consultatif»

La cheffe du département en charge de l’emploi a annoncé le démarrage très prochain des projets à impact rapide d’un montant de plus de six milliards de FCFA. «Nous sommes en train de travailler sur des projets à impact rapide. C’est un projet qui tient à cœur le Président de la Transition. Nous aurions besoin de votre accompagnement», a-t-elle laissé entendre. «Nous recherchions une synergie d’actions pour améliorer les conditions de vie des populations notamment la jeunesse». Le ministère en charge de l’emploi, a promis Mme Oumou Sall Seck, est disponible pour accompagner le Refamp.

Pour l’ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Sangaré Oumou Ba, Oumou Sall Seck qui incarne le travail et la persévérance force le respect et l’admiration. Oumou Sall Seck a toujours été citée par le regretté IBK comme un exemple à suivre, a-t-elle témoigné. Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré, également ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a fait un témoignage sur ses relations avec Oumou Sall Seck. «Elle a un bon cœur. Elle m’a encouragée. Elle m’a mise sur scène», a reconnu Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré qui a loué le leadership de sa cadette. Selon Mme Diallo Aminata Sidibé, la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle associe le Réfamp aux différentes initiatives de son département, notamment ses déplacements à l’intérieur du pays. «Nous étions derrière une femme combattante et une battante», a déclaré l’ancienne ministre de l’Education de base.

«Nous sommes avec vous parce que ce sont des questions qui nous concernent», a conclu la Présidente du Refamp, Mme Maïga Sina Damba.

Par Chiaka Doumbia

