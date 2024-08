“En voyant souvent vos conditions difficiles de travail, je ne peux avoir la conscience tranquille sans vous mettre dans vos droits”

Après avoir reçu récemment leur gratification relative au bénéfice annuel record de 22,8 milliards F CFA engrangé par le PMU-Mali en 2023, les revendeurs du PMU-Mali sont venus en grande nombre, le jeudi 22 août 2024, remercier le directeur général Fassery Doumbia pour cette récompense à leur égard. Pour le porte-parole des revendeurs Issa Dramé, en 30 ans de service, aucun revendeur n’a touché un montant si élevé dépassant deux voire trois fois son revenu mensuel.

Venus des quatre points de la capitale et de Kati, les revendeurs et revendeuses du PMU-Mali ont pris d’assaut le jeudi 22 août 2024 le bureau du directeur général dudit service Fassery Doumbia pour le remercier de la gratification qu’il vient de leur accorder il y a quelques jours. Premier du genre, ce bonus leur permet de toucher le jackpot. C’est pourquoi ils n’ont pas manqué de remercier le directeur général Fassery Doumbia à l’origine d’après eux de cette heureuse initiative.

Le porte-parole des revendeurs Issa Dramé a, au nom de tous ses collègues salué le directeur général du PMU-Mali pour cette gratification qui sera gravée selon lui en lettres d’or dans les archives des revendeurs et du PMU-Mali.

“M. le Directeur général vous ne mesurez pas la portée économique et sociale de ce geste. Certains d’entre nous travaillent ici depuis près de 30 ans, mais c’est aujourd’hui et sous votre gouvernance que nous avons su que le PMU-Mali nous considère et que nous appartenons à la grande famille de cette structure.

Aucun d’entre nous n’avait jamais touché une telle somme et pourtant certains d’entre nous travaillent ici depuis près de 30 ans. C’est pourquoi, tous les revendeurs du PMU-Mali nous ont mandaté de venir vous remercier de vive-voix et de faire des bénédictions pour vous”, a soutenu Issa Dramé.

A l’en croire, il a vu des femmes pleurer de joie, d’émotion lorsqu’elles ont touché cette gratification. “Nous prions que le Bon Dieu vous garde longtemps auprès de nous à la tête du PMU. Ce geste aussi permet de nous réconforter en la promesse que vous nous avez faite. Vous avez dit que vous n’êtes pas venu pour remplir vos poches et partir mais plutôt laisser des traces sur le plan professionnel et que vous avez souci de votre carrière et de votre nom”, a ajouté M. Dramé qui a rappelé que bien avant cette gratification, le Directeur général du PMU-Mali a pris un certain nombre de mesures notamment dans le domaine des impôts et des pourcentages sur la vente qui ont permis d’augmenter leurs revenus et par ricochet leurs conditions de vie.

A la suite du porte-parole des revendeurs, le secrétaire général du comité syndical des revendeurs affilié à la CSTM, Mamadou Sangaré, a remercié le Directeur général pour son esprit d’écoute et son leadership avéré dans le domaine managérial. Il a surtout précisé que le syndicat n’a pas déposé un préavis de grève pour obtenir cette gratification. “C’est le directeur lui-même qui a su que nous devons bénéficier ; c’est pourquoi il nous a mis dans nos droits”, a précisé le syndicaliste.

Des propos confirmés aussi par une revendeuse de Kati du nom de Djénéba Coulibaly qui a surtout loué l’accessibilité de la direction aux revendeurs.

“Bien avant Fassery Doumbia, il était impossible pour un revendeur de se rendre dans l’enceinte de la direction à fortiori de voir un directeur ou la directrice commerciale. Si on avait besoin du service commercial, nous étions obligés de passer par des intermédiaires ce qui n’est plus aujourd’hui le cas. Vous nous avez donné l’estime de soi et nous vous promettons que nous n’allons jamais vous décevoir sur le plan professionnel”, a-t-elle promis.

Très ému par les mots de remerciements et de reconnaissance à son égard, le Directeur général du PMU-Mali, Fassery Doumbia, qui avait à ses côtés la directrice commerciale, Mme Diarra Kadiatou Traoré, et le responsable du département Marketing a tenu à remercier les revendeurs pour leur apport dans le résultat obtenu par la société.“Je vous ai donné juste votre droit car vous êtes en grande partie responsables du résultat du PMU-Mali. Si vous ne travaillez pas une seule journée, nous ressentons cela au niveau de l’administration, des finances de la société même dans les banques”, a rappelé Fassery Doumbia. Pour lui, il ne pouvait avoir la conscience tranquille en voyant les revendeurs travailler dans les conditions souvent difficiles sans les mettre dans leurs droits. “Nous connaissons les chiffres que vous avez réalisé, vous avez une grande part de responsabilité dans le résultat global tout comme les paris sportifs et les autres entités de la société.

Le PMU-Mali est une grande famille, c’est pourquoi nous faisons de telle sorte que chacun puisse avoir quelque chose du bénéfice obtenu. Car nous savons que les conditions dans lesquelles vous travaillez. Nous savons que certains d’entre vous travaillent sous le soleil, sous la pluie. D’autres n’ont pas de bonnes chaises et si nous parvenons à réaliser les résultats dans ces conditions si vous n’êtes pas récompensés à hauteur de votre dévouement, ça sera très difficile pour moi en tant que premier responsable de dormir la conscience tranquille. Car lorsque j’ai été nommé comme directeur je l’ai dit et redit que le PMU-Mali ne sera pas un rônier en servant les autres comme les nombreuses associations tout en oubliant ses employés. L’œuvre sociale doit commencer par notre entourage immédiat sinon sans cela, elle n’a aucun sens”, a développé le Directeur général du PMU-Mali.

En outre, il a soutenu que c’est la direction qui devrait partir vers les revendeurs pour les remercier pour le travail abattu sur le terrain. M. Doumbia a promis à ses visiteurs du jour que sa porte leur restera toujours grandement ouverte.

Kassoum Théra

XX

Djénéba Coulibaly revendeuse depuis 22 ans installée à Kati :

“Depuis sa création, le PMU-Mali n’a jamais eu un tel directeur humainement bon et entreprenant”

Djénéba Coulibaly, revendeuse depuis 22 ans actuellement installée à Kati n’a pas caché sa joie et a tenu à nous l’exprimer de manière franche et sincère. Selon elle, les mots leurs manquent à juste titre pour remercier ce geste du Directeur général Fassery Doumbia. “C’est vrai que tous les directeurs qui se sont succédé à la tête du PMU-Mali ont toujours rappelé que sans les revendeurs pas de PMU-Mali, mais c’est avec Fassery Doumbia que nous avons su que nous avons réellement notre place au sein de cette boite, car ils nous a valorisé en nous mettant dans nos droits. Avant lui, il était difficile pour un revendeur de joindre les deux bouts, les primes qu’on percevait auparavant étaient si minimes qu’elles ne nous servaient pas à grand-chose”, soutient Djénéba Coulibaly. Pour elle, depuis l’arrivée de Fassery Doumbia et la directrice commerciale Mme Diarra Kadiatou Traoré, les choses ont changé au niveau du service. “Je rappelle que suis veuve. On ne peut travailler avec de l’argent sans avoir des problèmes, j’ai eu des problèmes par le passé. Le Directeur général Fassery Doumbia a tenu à échanger avec moi et avec beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation. Nous étions au nombre de 38 agents suspendus, il nous a juste dit de reprendre le travail à condition de rembourser petit à petit que ce nous devons à la société. Dieu merci, nous avons rembourser nos dus à la société”, reconnait Djénéba Coulibaly, soulignant au passage que le PMU-Mali depuis sa création n’a jamais eu un tel directeur humainement et entreprenant comme Fassery Doumbia.

Mamadou Diarra revendeur depuis 28 ans installé à Kanadjiguila

“Cette gratification est un honneur à la mémoire de Nouhoun Traoré 1er PDG de PMU-Mali”

Mamadou Diarra fait partie des revendeurs qui ont exprimé leur satisfecit après avoir touché leur gratification. Pour lui, ce sont seulement des miettes qu’on leur donnait en guise de récompenses.

Après 28 ans de service, je n’avais jamais touché un tel montant en termes de gratification, c’est pourquoi je remercie l’actuel directeur général. Cette gratification est un droit qui nous avait été toujours refusé et je suis convaincu aussi qu’elle est un honneur à la mémoire du premier PDG du PMU Mali Nouhoum Traoré. Je me rappelle toujours des mots de M. Traoré qui nous disait que le PMU-Mali est un bébé fragile que lorsqu’il va grandir, nous serons dans nos droits et aujourd’hui nous pouvons dire que le PMU-Mali a grandi et nous avons été mis dans nos droits comme l’avait promis Nouhoum Traoré”, rappelle Mamadou Diarra.

A l’image de Mamadou Diarra, les nombreux revendeurs qui ont fait le déplacement à la direction générale dont Mme Coulibaly Oulématou Kanté, Adama Doumbia, Mme Koïta Fatim Doumbia, Mme Traoré et Halimatou Traoré, Paul Coulibaly… expriment tous leur gratitude à la direction générale pour cette initiative.

“Ce que nous avons reçu cette année en termes de gratification est un réconfort inestimable pour nous, car nous n’avions jamais touché une telle somme, c’est pourquoi nous remercions le directeur général qui a pensé aux revendeurs et nous souhaitons que le Bon Dieu le garde le plus longtemps possible à la tête de ce service”, espère Mme Diallo Mariam Doumbia, revendeuse depuis 25 ans.

K. Théra

Mamadou Sangaré, secrétaire général du comité Syndical/Cstm des revendeurs du pmu-Mali :

“Avec cette gratification, Fassery Doumbia corrige une injustice …”

Dans un entretien à bâtons rompus le secrétaire général du comité syndical des revendeurs du Mali donne ses impressions suite à la gratification qui leur a été accordée par la direction générale du PMU-Mali. A l’en croire, à travers ce geste, c’est une injustice qui est réparée par la directeur général Fassery Doumbia.

D’entrée de jeu, Mamadou Sangaré tient à remercier le directeur du PMU-Mali Fassery Doumbia pour l’octroi de cette gratification qui, selon lui, est un véritable ouf de soulagement pour ses collègues sur le plan financier. Selon lui, ce geste du directeur général à leur égard n’est nullement une surprise et il n’est pas à son premier acte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des revendeurs.

“A sa nomination, Fassery Doumbia a promis de nous aider, il a trouvé que chaque travailleur prenait un bon mensuel de 25 000 F CFA, il nous a demandé de laisser ce montant qu’il va nous aider autrement. Aussi, les impôts étaient prélevés sur les revendeurs tandis que le PMU aussi payait, ce qui veut dire qu’il y avait une double imposition. Depuis, il nous a exempté de ce paiement. Ce n’est pas tout. On avait droit à 4 % sur les tickets vendus, il a relevé ce montant jusqu’à 6 %”, ajoute Mamadou Sangaré.

Pour le syndicaliste, cette gratification a toujours existé au niveau du service mais était réservée à une catégorie d’agents, les revendeurs en étaient par contre exclus au prétexte qu’ils ne sont pas dans l’accord d’établissement du PMU-Mali.

“Dieu seul sait ce que nous endurons dans notre travail. Dire que nous ne sommes pas dans l’accord d’établissement et nous priver de cette gratification était une injustice que le directeur général Fassery Doumbia vient de réparer car nous sommes comptables de la performance du PMU-Mali”, soutient M. Sangaré. A la question de savoir si le syndicat a déposé un préavis de grève pour avoir droit à ce bonus, M. Sangaré de répondre en ces termes : “Nous n’avons pas déposé un préavis de grève pour avoir cette gratification. L’initiative vient du directeur lui-même, il a su que nous avons droit et il nous l’a octroyée”.

S’agissant du montant de cette gratification et des modalités d’octroi, le syndicaliste de soutenir que tous les revendeurs du PMU-Mali sur l’ensemble du territoire national ont reçu pour la première fois ce bonus qui variant en fonction des agents. Toujours est-il que pour notre interlocuteur une chose est claire et évidente : “aucun revendeur du PMU-Mali malgré sa durée dans la boite n’avait jamais touché un tel montant qui est souvent deux ou trois fois supérieur à son revenu mensuel”.

“Le nom de Fassery restera dans l’histoire”

Mamadou Sangaré salue l’esprit d’écoute du directeur général Fassery Doumbia qui, selon lui dès sa prise de service a tenu à les rassurer quant au dialogue social. “Le directeur général a dit clairement aux syndicalistes qu’à chaque fois que nous voyons venir et nous faisons face à des difficultés qui pourront perturber le climat social dans le cadre du service, de prendre directement attache avec lui, assurant que sa porte nous est grandement ouverte. Je peux témoigner que socialement, il assiste les agents et il est accessible pour nous à tout moment. C’est pourquoi je suis convaincu que son nom restera dans l’histoire du PMU-Mali”, prophétise Mamadou Sangaré.

Kassoum Théra

