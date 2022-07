Ce lundi 25 juillet 2022, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu les Gouverneurs, dans la salle des banquets de Koulouba. Cette rencontre de deux jours a pour objectif de donner la parole à ces administrateurs régionaux afin qu’ils exposent les problèmes et les difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions.

Le Chef du Gouvernement ; le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, ainsi que l’ensemble des membres du Gouvernement prennent part à ces travaux.

Dans son allocution d’ouverture, le Président GOÏTA a planté le décor. Malgré le contexte difficile que traverse le pays, de nombreux efforts sont déployés pour réussir les missions dévolues à la Transition. Ce qui requiert un engagement et une mobilisation sans réserve de la part de chaque acteur.

« La rencontre d’aujourd’hui intervient dans un contexte marqué par des avancées notables dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation », a précisé le Président de la Transition. Ces avancées s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Transition.

Selon le Chef de l’État, cette rencontre sera une aubaine pour les différents Gouverneurs de faire l’état de la situation administrative de leur circonscription, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi à recevoir des solutions qu’il faut y apporter. Cette rencontre se déroulera en deux phases.

D’abord, chaque Gouverneur présentera la situation politique, économique, sécuritaire et sociale de sa circonscription. Ensuite, des éléments de réponse seront apportés par les membres du Gouvernement aux différentes préoccupations.

Le Président de la Transition a rappelé à ces administrateurs régionaux les missions qui leur reviennent : préserver les intérêts nationaux, veiller aux respects des lois et règlements ainsi que des institutions de l’État, assurer l’information permanente du Gouvernement sur la vie politique, économique, sociale, et culturelle de leur circonscription administrative. « Administrer le pays, c’est d’abord assurer la sécurité des concitoyens dans le but de préserver la cohésion et la paix sociale », leur a-t-il rappelé.

Il a rassuré que le Gouvernement travaille au retour de l’État et à l’établissement des services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire national. Les récentes nominations de préfets et de sous-préfets dans les circonscriptions administratives où l’État était absent ont été citées comme une preuve de cette volonté des plus hautes autorités.

Le Chef de l’État a aussi exhorté les Gouverneurs à plus d’initiatives, d’anticipation et d’engagement pour la réussite des missions qui leur sont confiés.

