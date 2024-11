Le projet Smart Conso remporte le prix national de la 3e édition d’Orange Summer Challenge (OSC) d’un montant de deux millions de Fcfa

Au Mali, le projet Smart Conso remporte le prix national de la 3e édition d’Orange Summer Challenge (OSC) 2024, dans la thématique : « Tech for impact. OSC est une compétition de référence pour les jeunes talents technologiques. C’était à l’issue d’une cérémonie qui a eu lieu jeudi au siège d’Orange Digital Center sous l’égide de Habibatou Adrienne Kéïta, directrice marketing d’Orange Mali.

Au Mali, le projet Smart Conso remporte le prix national de la 3e édition d’Orange Summer Challenge (OSC) 2024 dans la thématique : « Tech for impact (booster l’entrepreneuriat pour un changement constructif) ». Organisé par le réseau Orange Digital Center, en partenariat avec AWS, AY et Nokia, Orange Summer Challenge est une compétition de référence pour les jeunes talents technologiques. Cette année, l’OSC24 a offert à 20 jeunes étudiants issus de divers horizons l’opportunité unique de développer des solutions technologiques répondant aux défis contemporains.

Quatre projets étaient en compétition. Devant un public composé d’experts, de partenaires, de décideurs, de personnel Orange Mali et les membres de leurs familles, les équipes, composées de cinq personnes chacune, ont présenté et défendu leurs projets novateurs. A cette occasion, le vote du public, effectué via l’application mobile Votepad, a compté pour 60% de la note global et les 40 % ayant été attribués par les managers d’Orange Digital Central.

Après des présentations inspirantes et un suspense intense, c’est le projet Sene Innov qui remporte le prix national d’OSC24 d’un montant de deux millions de FCFA. Sene Innov est une solution robotique agricole innovante, contrôlée par une application mobile, qui facilite les opérations de semence et de pulvérisation d’herbicide dans les champs. Équipé de capteurs, il collecte les données essentielles sur l’environnement pour optimiser les rendements des agriculteurs.

Le projet a été plébiscité par les votants et les managers d’Orange Digital Center. Le prix a été remis par Habibatou Adrienne Kéïta, directrice marketing d’Orange Mali. L’équipe de Sene Innov va représenter le Mali au concours international Orange Summer Challenge dont la date n’a pas été communiquée.

Le projet Smart Conso, une solution innovante pour la gestion intelligente de l’énergie, remporte le 2e prix. Et le Pisci-Smart, un système innovant comprenant un dispositif mobile permettant aux pisciculteurs de surveiller en temps réel la santé de leurs poissons grâce aux données sur la qualité de l’eau, tout en optimisant la gestion de leur activité, s’adjuge de la 3e place. Elles empochent respectivement un million et cinq cent mille FCfa.

Le 4e prix est revenu au projet Plastic Tono. C’est une solution innovante offrant des kiosques et une application mobile pour permettre aux particuliers et aux entreprises d’échanger des déchets plastiques contre des points convertibles en argent via Orange Money ou utilisable chez des partenaires. Ses concepteurs ont eu des lots de consolation.

La cérémonie a été marquée par la présentation d’Orange Digital Center par Salla Sidibé, représentant le directeur d’Orange Digital Center et la remise des diplômes de reconnaissance à l’équipe d’encadrements des jeunes.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

