Légalisation de l’homosexualité : Le gouvernement malien dément l’information de France 24

– Maliweb.net- « Ces dernières années, le Gabon, le Bostwana, ou Taiwan ont légalisé les relations entre personnes de même sexe, rejoignant la Côte d’Ivoire, le Mali, la République démocratique du Congo et le Lesotho. Mais de nombreux pays pénalisent toujours l’homosexualité. Douze d’entre eux prévoient même la peine de mort. », a publié la chaîne d’information France 25 sur son site. Ces quelques lignes ont directement accusé le Mali d’être parmi la liste des pays qui ont légalisé l’homosexualité. Soulevant du coup un tollé sur les réseaux au sein des internautes qui demandent au gouvernement malien d’apporter un démenti sur cette information.

Quelques instants plus tard le Gouvernement de la République du Mali réplique, dans un communiqué, dans le quel il dément formellement les informations dans cet article publié ce mardi 7 juillet 2020, sur le site de France24, prétendant que le Mali aurait autorisé les relations entre personnes de même sexe.

« La République du Mali affirme solennellement n’avoir jamais pris un texte autorisant des relations entre personnes de même sexe. La loi No 2011 – 087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille est très explicite en la matière, notamment en ses articles 280 et 289 », peut-on lire dans ce communiqué. En effet, dans l’article 280 cette loi, il est stipulé que sur la formation du mariage que « le mariage est un acte public, par lequel un homme et une femme consentent d’établir en eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions du présent livre… »

Le Gouvernement dit dénoncer avec la dernière rigueur cette grande légèreté de France24 qui cite une source dont les informations sont à porte à faux avec le contenu de l’article en question.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

