Le ministre de la femme mène une véritable campagne de sensibilisation pour le retrait des cartes électorales en vue de rehausser le taux de participations lors des législatives. Quand on sait que les femmes représentent 50, 04% de la population du Mali, et avec les 426 candidates, il est sûr que cette initiative du Dr Diakité va booster la promotion féminine avec un coup neuf.

« Femmes et retrait des cartes d’électeurs » est l’intitulé du débat animé par le Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille ce 17 mars 2020 à son département. En parfaite symbiose avec les femmes leaders des groupements et associations féminines du Mali, Madame le ministre a incité les femmes à aller retirer leurs cartes d’électeurs et à soutenir les candidatures singulièrement celles des femmes pour les législatives 2020.

Cette année sur 1447 candidats, 426 sont des femmes soit 29, 44% , ce qui fera dire au ministre en charge de la promotion de la femme, qu’à l’issue des élections législatives de mars et avril, le nombre des députés femmes va croître à l’ Assemblée Nationale. Cet acquis elle le place sous les instructions du Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta (la loi 2015-052).

Cette conférence placée dans le cadre des mouvances de la journée internationale de la femme, a été l’occasion pour la directrice nationale de la promotion de la femme, Dembélé Rokia Dembélé de rappeler aux femmes l’historique de la journée du 8 Mars, journée d’interpellation, de célébration des droits acquis mais également de plaidoyer en faveur des droits de la femme. Quant au conseiller technique Birima Coulibaly, il a invité les femmes à aller retirer leurs cartes mais surtout d’en faire bon usage.

