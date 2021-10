Les forces onusiennes huées dans une localité du Mali : Enfin, pourquoi c’est toujours le cas dans les pays où l’ONU intervient ?

Le samedi 25 septembre 2021, au moment où se tenait la 76ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unis à son siège aux USA, circulait une vidéo sur les réseaux sociaux à travers laquelle les habitants du village de Kouna, dans la région de Mopti filmaient et huaient les soldats de la « Paix ». Pourquoi cet acharnement de la population censée être protégée par ces mêmes soldats de l’ONU ?

Des femmes avec balais en mains, des jeunes et vieux scandaient à haute voix : ‘’A bas la MINUSMA rebelle, djihadistes et politiciens. S’il vous plait faites à cause de Dieu et laissez-nous en paix, partez dans les zones où il y a la guerre et où se trouvent les terroristes. On n’a pas besoin de vous ici, vous semez trop de panique et de troubles chez nous. Que vous soyez maudits par Dieu…’’, disaient-elles avec insistance.

Du Liberia en passant par l’Angola et le Congo RDC ainsi que dans plusieurs autres pays où l’ONU est intervenue, ses forces n’ont jamais été félicitées par la population censée être protégées par les forces onusiennes. Partant d’une étude comparative sur certaines conclusions du passage de ces forces dans les différents pays, il se révèle que le problème se trouve à deux niveaux. Le premier se trouve au niveau de la caducité et souvent la complexité des textes ; Le second se trouve au niveau du comportement des soldats une fois déployés sur le terrain.

Sans aucun doute la concordance d’agendas des forces ONUSIENNES fait défaut une fois sur le terrain. La grande majorité de la population ne maîtrisant pas les principes de ces forces trouve que leur présence aggrave la situation contrairement à l’appellation de soldats de la paix qu’on leurs donne. En effet, dès l’annonce de l’arrivée de la MINUSMA au Mali en 2013, la population Malienne, dans sa grande majorité croyait qu’elle venait directement pour bouter les ennemis en faisant la guerre aux côtés des FAMA. Malheureusement, les résolutions de l’ONU concernant le Mali était le contraire de ce que pensait cette majorité des maliens. Les soldats de l’ONU sont au Mali en position d’interposition. Ce qui a une différence avec le fait de défendre le Mali tout comme les soldats maliens. Du coup, avec cette position d’interposition, la population Malienne qui vit dans les zones ou l’insécurité domine le plus, tombe directement dans le sentiment de mépris envers les soldats onusiens.

Face à ce sentiment d’inefficacité dont sont traitées les forces onusiennes par bon nombre de des populations des pays où elles interviennent, il demeure important que l’Organisation des Nations Unies revoie clairement les textes ordonnant l’intervention de ses soldats dans un pays membre. Il y va de sa survie.

Dognoume Diarra

