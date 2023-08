Nouvellement nommée au ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Docteure en Droit de santé, Madame Coulibaly Mariam Maiga est loin d’être une novice dans les questions relatives à la femme, l’enfant et la famille. Professeure d’enseignement supérieur à la Faculté de Droit Privé à l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako, membre de la plateforme équipe juridique du projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD-Mali) et Point focal « Genre » de la Faculté de Droit Privé (FDPRI) et d’autres organisations féminines, Dr Mariam Maiga possède toutes les compétences et expériences nécessaires permettant de répondre aux attentes du ministère dont elle tient désormais la commande.

A peine nommée, elle est déjà aux fours et aux moulins. Comme toute personne dotée d’une grande expérience, elle entame une démarche méthodique. Lors de sa prise de contact avec le personnel du département, elle l’invita à partager une même vision. Celle de la promotion de la synergie des actions pour le rayonnement du ministère. Sans être prétentieuse et avec une grande ouverture d’esprit, Madame le ministre a tenu un discours fédérateur demandant l’implication de tous pour relever les multiples défis de son département. Ainsi dira-t-elle : « Il existe beaucoup de défis auxquels nous devons faire face. Quand je dis ‘’nous’’, il s’agit fondamentalement du personnel de ce département ; chacun dans son rôle, chacun dans son poste et dans ses responsabilités à commencer par moi-même… ».

Après une brillante communication interne favorisant davantage la motivation du personnel et permettant de bénéficier la confiance du personnel, Madame le ministère ne se repose point car consciente des lourdes tâches à mener. Elle passe à la phase de visites des sites relevant de son département à savoir le siège de l’Organisation Panafricaine des Femmes (OPF), la cité des Enfants, la Direction Nationale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le centre d’accueil et de déplacement familial (pouponnière), la maison de la femme, de l’enfant et de la famille de Bamako rive droite …pour s’enquérir des conditions de travail du personnel et les réalités du terrain. Cette étape est une méthode rassurante par laquelle elle pourra diagnostiquer les problèmes relevant de sa mission pour vite apporter des solutions adéquates.

En outre, elle ne cesse de recevoir en audience les organisations de femme pour des échanges constructifs permettant d’orienter ses actions vers la voie de la réussite. L’écoute est l’un des caractères des sages et Madame le ministre a le sens de l’écoute vu la démarche adoptée dès sa venue à la tête de ce ministère précisément le 03 juillet 2023. Elle a compris que les actions inclusives s’inscrivent dans le processus de la refondation de son ministère.

Il est clair qu’on ne peut diriger valablement un ministère sans connaitre les inquiétudes des cibles et lancer des actions efficaces. C’est une femme leader sur un terrain connu, c’est déjà la réussite à moitié assurée. Par ses premières actions, tout porte à espérer que Dr Coulibaly Mariam Maiga est une chance pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille.

Adama B. SAGARA

