L’Union Européenne (UE) a décidé de sanctionner notre pays, le Mali. Une des institutions de l’UE, le Conseil européen a sanctionné ce vendredi 04 février 2022 cinq (05) responsables maliens, entre autres, le Premier ministre de transition, Dr Choguel KokallaMaïga, colonel Malick Diaw, président du Conseil National de Transition (CNT), Colonel Ismaël Waguéet Ibrahima Ikassa Maïga respectivement ministres de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale et celui de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions et enfin Adama Diarra ”Ben le Cerveau (Conseiller au CNT). Ils sont accusés de faire obstacle à la transition politique dans ce pays dirigé par une junte, selon un communiqué de l’UE rendu public le vendredi 04 février dernier.

​Ces sanctions consistent en une interdiction d’entrée sur le territoire de l’UE et un gel de leurs avoirs. Il est en outre interdit aux personnes et entités de l’UE de mettre des fonds à la disposition de ces cinq responsables.

​A la lecture de ce communiqué, on constate sur la liste deux Colonels tous proches du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Il s’agit des Colonels Malick N’Diaw et Ismaël Wagué. Ceux-ci sont considérés comme des instigateurs du coup d’Etat du 18 Août 2020, au cours duquel les militaires ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, selon les constats du Journal officiel de l’UE.

​En outre, Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation depuis juin 2021, et Adama Ben Diarra, sont également ciblés pour avoir joué un rôle-clé dans le renversement du président Keita, selon la même source.

​Ces cinq responsables ont déjà été sanctionnés par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao).

​En effet, le 07 novembre dernier, lors d’un sommet extraordinaire sir le Mali tenu à Accra, au Ghana, les cinq responsables épinglés par l’Union européenne figuraient parmi les 149 Maliens sanctionnés par la CEDEAO. L’organisation a aussi pris le 9 janvier une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l’encontre du Mali pour sanctionner l’intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années et son refus d’organiser le 27 février, comme elle s’y était initialement engagée, à organiser des élections pour le retour à un ordre constitutionnel.

