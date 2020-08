Lutte contre la Covid-19: A Ségou,Educo Mali appuie en kits d’une valeur de 12 millions de FCFA

L’ONG Educo-Mali a remis des kits d’hygiène et d’équipements informatiques aux services techniques de l’Etat, aux collectivités et à des associations de santé communautaire de Ségou. La cérémonie a eu lieu, ce jeudi 13 août, au Gouvernorat de la région de Ségou.

Le traditionnel mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Ségou a marqué le début de la cérémonie de remise. Prenant la parole au nom du Directeur Pays d’Educo Mali, Victor TETSOPLO, Responsable Contrôle Interne et Audit, a rappelé quelques actions réalisées par son organisation dans le cadre de la riposte contre la COVID 19. Un engagement qui sera poursuivi dans les zones d’intervention de l’ONG.

Les équipements estimés à près de 12 millions de FCFA sont constitués de dispositifs de lavage des mains, de savons et gels hydro-alcooliques, de masques et d’équipements informatiques destinés pour les régions de Ségou et Mopti et le district de Bamako.«Educo Mali n’est pas à sa première action du genre», a insisté Victor TETSOPLO. Dès le début de la pandémie au Mali, Educo Mali s’est investie auprès des autorités régionales, des structures de l’enfance et des communautés à travers la sensibilisation et la dotation en kits sanitaires.

Une vingtaine de participants ont fait le déplacement au Gouvernorat de Ségou. Dans son discours, Issa KONE, Conseiller des affaires administratives et juridiques, Représentant du Gouverneur, a salué le geste d’Educo Mali avant d’inviter l’ensemble des bénéficiaires à faire bon usage des kits d’hygiène et équipements informatiques réceptionnés. La donation a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Prévention contre la Propagation de la COVID-19 en milieu scolaire, familial et communautaire (PAPSC COVID-19).

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

