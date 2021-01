Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Mali, le Royaume-Uni ne cesse d’apporter son soutien aux Maliens. Le 18 janvier 2021, au siège de l’Initiative Contre la Faim des Enfants au Mali (IFE-Mali), a lieu sur financement de l’Ambassade de la Grande Bretagne au Mali, le lancement du projet « lutter contre la propagation de la Covid-19 dans les communautés vulnérables au Mali ». La cérémonie s’est déroulée sous la coprésidence du président de l’IFE-Mali, Adama Kouyaté et de Jenna Saidi, conseillère politique à l’Ambassade de la Grande Bretagne au Mali, représentant son ambassadeur.

L’objectif général du projet est de réduire la propagation de la pandémie de Covid-19 dans les communautés vulnérables au Mali, notamment celles défavorisées et à risque dans les régions, villes et villages. De façon spécifique, il s’agira de sensibiliser sur la maladie afin de parvenir à un changement de comportement dans les groupes cibles ; soutenir les efforts du gouvernement dans le suivi des personnes contact de la Covid-19 dans la région de Koulikoro. Le projet se déroulera dans le District de Bamako et les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, etc.

Selon Adama Kouyaté, président d’IFE-Mali, le projet contribuera à la réduction de la propagation de la Covid-19 dans les communautés vulnérables au Mali à travers la communication interpersonnelle avec les groupes cibles, la production et la diffusion des émissions radiophoniques en quatre langues nationales, le soutien des autorités sanitaires dans l’identification et l’orientation des personnes contact et la campagne digitale de sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Le coût du projet qui sera mis en œuvre par IFE-Mali est de 14.920.000 FCFA.

Mme Jenna Saidi s’est, au nom de l’Ambassadeur, réjouie de soutenir ce projet qui entre dans le cadre des initiatives prises par le Royaume-Uni au Mali dans la lutte contre la Covid-19. « Nous espérons avoir de bons résultats pour le bonheur des Maliens et Maliennes », a souhaité Mme Jenna Saidi.

A rappeler que l’association IFE Mali est une organisation à but non lucratif avec pour mission d’améliorer la qualité de vie des femmes et des enfants en luttant pour la protection de leurs droits fondamentaux, y compris ceux à la santé, l’éducation, la bonne alimentation, la sécurité, l’épanouissement économique, physique et mentale. Avant ce projet sur la Covid-19, elle pilotait les projets « Sini » et « Muso ».

Hadama B. Fofana

