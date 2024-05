Magnambougou Secteur 6 ou une jeunesse en marche

Depuis quelques temps à Bamako nous assistons à une recrudescence du chômage. Dans ce lot, les jeunes de Magnambougou veulent se donner la main pour améliorer la cité. En effet, depuis quelques années ces jeunes ont décidé de prendre leur destin en main en améliorant les conditions de vie du quartier. De l’évacuation des eaux usées au bétonnage des ruelles. Le Secteur 6 de Magnambougou vers la gendarmerie de Banankabougou respire, rayonnant de propreté et respirant une odeur agréable, le secteur est aujourd’hui flambant neuf. La prochaine étape consistera à l’éclairage des rues pour diminuer les cas d’attaques et de vols et surtout empêcher les malfrats qui s’adonnent au banditisme nocturne, profitant de la pénombre pour commettre leur forfaiture. Hélas pour eux, les comités de jeunes veillent. Installés des grins autour du thé en plus des lumières installées çà et là, en dissuaderont plus d’un. Voilà un bel élan de patriotisme et de solidarité que le secteur 6 du quartier de Magnambougou peut se targuer de montrer à titre d’exemple non seulement aux autres quartiers mais aussi aux générations futures.

Abdoulaye A Traoré doctorant en sociologie

