Mali : Le Mouvement Yèrèwolo Débout sur les remparts exige le départ de la Minusma

C’était à la faveur d’un grand meeting de protestation tenu ce vendredi au palais de la Culture Amadou Hampâté Ba de Bamako que le Mouvement en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile a demandé le départ de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma)

Répondant à l’appel de “Yèrèwolo” plusieurs centaines de manifestants ont pris d’assaut le Palais pour signifier leur mécontentement contre la présence de la Mission onusienne et exiger son départ immédiat du Mali.

C’était en présence de la Communauté des chasseurs( Donso) ainsi que certains responsables politiques dont le président du Pôle politique de consensus (PPC), Jeamille Bittar.

Pendant deux bonnes heures de l’horloge, les organisateurs se sont succédés au pupitre pour fustiger des slogans hostiles à l’endroit de la Force onusienne, tout en dénonçant son incapacité notoire à relever les défis sécuritaires de notre pays. Ce, malgré la présence de ses 12.000 soldats étrangers déployés dans le pays.

Sur les banderoles et les pancartes l’on pouvait lire des messages forts de soutien aux autorités de la Transition et leurs partenaires sincères notamment la plus stratégique qui est la Russie. « Minusma dégage » « Arrêtons la Minusma avant qu’elle ne nous arrête » « Non au renouvellement du mandat de la Minusma pour une Transition réussie ».

Prenant la parole le leader du Mouvement, Adama Diarra dit Ben le Cerveau, vêtu en tenue des Casques bleus, a fortement salué les autorités de la Transition pour leur détermination pour le respect de la souveraineté du pays.

Mais également pour tous les efforts inlassables accomplis qu’elles ne cessent de deployer dans le cadre du réarmement moral des Forces armées maliennes (FAMa), à travers l’acquisition d’équipements militaires de dernière génération.

Occasion aussi pour lui de rendre un vibrant hommage au chef de l’État, le colonel Assimi Goïta pour la décision courageuse de militariser la Police nationale et la Protection civile

En outre, Ben le Cerveau a souligné que l’objectif de cette manifestation est de « donner un avertissement à la Minusma », avant d’annoncer deux autres sorties supplémentaires.

Ainsi, Adama Diarra a invité les Maliens à sortir massivement le 25 mai prochain au stade Modibo Keïta de Bamako pour aller donner « un carton rouge à la force onusienne ».

Après cet rassemblement il a annoncé une 3è mobilisation pour le 23 juin, soit une avant la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue le 30 juin prochain sur le renouvellement du mandat de la Minusma.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :