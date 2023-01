Au Mali, le président de la transition a accordé, le vendredi 06 janvier, une grâce présidentielle aux 46 militaires ivoiriens condamnés par la justice à 20 ans de prison.

C’est un communiqué lu à l’Ortm 1 par le ministre porte-parole du gouvernement qui l’annonce. Le président de la transition par Décret n° 2023-0002/PT-RM du 06 janvier 2023 accorde sa grâce avec remise totale de peines aux 46 militaires ivoiriens condamnés par la justice en décembre dernier à 20 ans de réclusion criminelle.

Dans son communiqué, le gouvernement estime que ce geste démontre une fois de plus l’attachement du président Assimi Goïta à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Cette mesure de grâce entre dans le cadre de la signature d’un mémorandum entre les autorités maliennes et ivoiriennes dont l’une des clauses prévoit la libération des militaires ivoiriens détenus à Bamako, depuis le 10 juillet.

La grâce du président de la transition intervient quelques jours après la visite du président togolais, Faure Faure Essozimna GNASSINGBE, à Bamako médiateur dans ce dossier. Il a beaucoup contribué au dénouement de cette affaire en mettant tout son poids dans la balance. Pour le moment, on ne sait pas quand les soldats ivoiriens regagneront leur pays. Car le communiqué du gouvernement ne donne aucune précision sur ce point. « Ce qui est sûr, ça ne saurait tarder », a annoncé le chef de la diplomatie togolaise sur une chaîne internationale sans donner plus de précision.

La libération des militaires ivoiriens va mettre fin à la brouille et à la tension diplomatique entre le Mali et ses voisins d’une part et entre le Mali et la Communauté internationale d’autre part. Puisque la Cédéao et les Nations Unies avaient toutes réclamé la libération des soldats ivoiriens. C’est désormais chose faite.

A titre de rappel, les 46 militaires ivoiriens ont été reconnus coupables par la justice malienne des faits « crimes d’attentat et de complot contre le Gouvernement atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

