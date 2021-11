C’est un relâchement pour les consommateurs. La Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali, après des pourparlers avec le ministre de l’Industrie et du Commerce a annoncé, vendredi, la suspension de l’arrêt de travail qu’elle avait amorcé depuis quelques jours et le respect des prix du douleur accordée par le gouvernement.

Les boulangers avaient arrêté la production du pain pour protester contre le prix de la baguette de 300 g fixé au gouvernement à 250 Fcfa par. C’est après une assemblée générale tenue jeudi soir à la Chambre d’industrie et du commerce que les boulangers ont pris la sage décision.

« L’assemblée a décidé que les prix seront respectés en donnant le temps à la négociation. Les meuniers ont dit qu’ils vont supporter le prix de 20.000 Fcfa le sac de farine jusqu’à la fin de ce mois et qu’à compter du 1er décembre, ils envisagent d’amener le sac de farine à 21500 Fcfa », a expliqué au téléphone Ibrahim Yacouba Cissé, secrétaire administratif de la Fédération.

Selon le syndicaliste, « le ministre a compris notre version et il est prêt à poursuivre le dialogue pour voir où on peut diminuer nos matières premières parce que les boulangers ne reçoivent pas de subvention directe », a-t-il poursuivi.

Et Ibrahim Yacouba Cissé de préciser : « les prix seront respectés de notre côté. Nous avons tenu la réunion pour informer et demander l’avis de l’assemblée. On leur a donné les explications et informé que le ministre prend le dossier en main».

