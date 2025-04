Mali / question de droit : la grève, le droit de travail explique.

Le droit de travail a examiné la grève comme étant le droit pour une personne employée de cesser le travail afin de défendre ses intérêts ou manifester un désaccord. Le droit de grève est encadré par des règles propres à chaque État.

Quelle est la définition de la grève en droit du travail ?

La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

La grève doit donc réunir les 3 conditions suivantes, arrêt total du travail, arrêt collectif du travail par l’ensemble des salariés grévistes. Toute grève doit désormais être précédée d’un préavis émanant de l’organisation syndicale la plus représentative et précisant les motifs, le lieu, la date, l’heure du début et la durée de la grève.

Quelle est l’origine du mot grève ? Au départ, l’expression se rapportait à l’ancien nom de la place de l’Hôtel-de-Ville, qui s’appelait autrefois place de Grève.

Qui est payé pendant la grève ? Pendant une grève, si vous ne cessez pas de fournir vos services, vous continuerez de recevoir votre paye normalement. Les absences pour cause de grève seront codées comme des congés non payés et seront déduites de vos heures de travail normales et régulières.

Quelles sont les obligations de l’employeur face à la grève ?

Pendant une grève, l’employeur n’a aucune obligation de verser un salaire pour les périodes où le travail n’a pas été effectué. Cependant, cette retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail.

Quelles sont les limites du droit de grève ?

Un seul salarié ne peut décider de déclencher une grève. Il doit s’associer avec au moins un autre salarié, à moins d’être le seul salarié de l’entreprise. Autrement, son absence peut être considérée comme non justifiée et donner lieu à une sanction disciplinaire. Il peut même être licencié pour faute.

Est-il possible de travailler pendant une grève ?

Est-ce que j’ai le droit de travailler pendant une grève éventuelle? Non. Le Code du travail nous interdit de travailler pendant une grève.

Quels sont les avantages de la grève pour les salariés ?

La grève a permis aux travailleurs et travailleuses d’augmenter leur salaire, leurs conditions d’emploi et plus généralement leur qualité de vie. Mais il y a plus que ça. Divers mouvements de grève ont également permis des avancées sociales considérables.

Quelles sont les conséquences de la grève pour les salariés ?

La grève impacte l’emploi du salarié et sa rémunération, mais le contrat de travail reste maintenu pendant toute la durée de celle-ci. Il est uniquement suspendu. Ainsi, toutes les obligations des parties respectives sont également mises en suspens.

Mohamed SOGODOGO

Commentaires via Facebook :