Mali: Salif Sanogo, directeur général de l’ORTM : «Ces moments ont été très difficiles»

Les agents de Bozola ont souffert le martyre vendredi dernier quand des milliers de manifestants ont envahi leur lieu de travail à l’appel des leaders du M5-RFP. Le directeur général relate le déroulement des événements à la fois rocambolesques et dramatiques

«Ces moments ont été très difficiles. Parce que quand la foule est venue, d’un coup, on s’est rendu compte que la cour a été envahie par 2.000 voire 3.000 personnes. En tout cas, il y avait beaucoup de monde. Donc, ils sont venus, ils ont occupé la cour et l’arrière-cour. Ils ont demandé d’abord qu’on leur donne un haut-parleur pour qu’ils puissent parler à leurs militants pour les calmer. On l’a fait.

Ils ont demandé ensuite qu’on puisse jouer la musique de Bazoumana Sissoko sur les antennes. On a dit ok, parce que quand tu es face à une foule, tu ne sais pas ce qui peut se passer.

Mais entre-temps, pendant que tout cela se faisait, certains sont passés dans les bureaux ; ils ont occupé tous les locaux de la radio, les locaux de la direction de la télé, les locaux du service marketing et certains se sont mis à dérober du matériel.

Ils ont enlevé beaucoup d’objets et du matériel de travail. Ils ont attaqué par derrière ORTM 2. C’est là qu’ils ont brûlé au moins six véhicules, saccagé au moins cinq autres véhicules en brisant leurs vitres et en emportant tous les objets qui se trouvaient à l’intérieur. Des motos ont aussi disparu.

Mais, ce qui nous a fait le plus mal, c’est qu’ils ont attaqué un des locaux techniques de la Télé où on avait nos serveurs qui conservaient la mémoire du journal télévisé et des archives qu’on avait numérisées.

Ces serveurs nous ont coûté des dizaines de millions de Fcfa. C’est surtout la valeur inestimable des images qui se trouvent dedans. Ils ont cassé la fenêtre de ces locaux, et ils ont tout emporté. Les dégâts sont considérables, on ne sait pas comment on va faire pour retrouver ces images. Mais, cela va être une perte cruelle pour le Mali et pour l’ORTM.

