Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et la Construction citoyenne a tenu, le jeudi 5 mai 2022 à Bamako , une table ronde afin de mobiliser les Partenaires Techniques et Financiers(PTF) autour des activités de jeunesse, de sport, de promotion de la paix, du civisme et de la citoyenneté active au Mali. La dite cérémonie était présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, le coordinateur Résident du Système des Nations Unies au Mali, Alain Noudehou, le chef de la Délégation de l’Union européenne au Mali, l’ambassadeur Bart Ouvry, et le directeur des programmes jeunesse à la Confejes, Modibo Traoré.

Selon le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et la Construction citoyenne Adama Sangaré, l’objectif de cette table ronde est de mobiliser et de mutualiser les efforts des partenaires, dans un élan de synergie et de concertation interactive, autour des activités de jeunesse, de sport, de promotion de la paix, du civisme et de la citoyenneté active au Mali. Elle vise aussi, entre autres, à créer un cadre de concertation des partenaires techniques et financiers ; entretenir une synergie d’actions entre les partenaires et le département de la Jeunesse et des Sports ; mettre en œuvre les actions et activités programmées ; rendre plus visibles les activités soutenues par les partenaires ; obtenir des résultats plus probants. La table ronde était articulée autour de 5 principales composantes que sont, entre autres, sport, paix, cohésion sociale et développement ; promotion de l’entrepreneuriat jeune ; programme d’appui à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse ; instruction civique et construction citoyenne ; promotion du volontariat au Mali.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, s’est félicité de la tenue de la table ronde qui, selon lui, permettra de promouvoir les efforts de l’État et des partenaires afin d’assurer un meilleur maillage territorial des actions robustes en faveur de la jeunesse. Il ajoutera que l’atteinte de ces objectifs est essentielle pour assurer le plein épanouissement des jeunes et contribuer à promouvoir une jeunesse vertueuse au service du développement du Mali.

« Le Mali accorde une importance particulière à sa jeunesse car sans jeunesse, le futur est futile. C’est pourquoi le gouvernement s’est engagé dans un processus d’élaboration d’une véritable politique nationale de la jeunesse prenant en compte tous les aspects liés à la jeunesse y compris des phénomènes tels que la migration irrégulière, l’extrémisme violent, la délinquance, le sous-emploi, l’insécurité, l’incivisme, la consommation de stupéfiants, les mariages et grossesses précoces, les violences basées sur le genre. Cette politique nationale de la jeunesse sera approuvée dans les prochains jours et constituera le cadre unique des interventions des différents partenaires dans le secteur de la jeunesse. Elle sera désormais la boussole de toutes les actions en matière de jeunesse. Le gouvernement exhorte les différents partenaires à accompagner la dynamique en cours pour faire des jeunes le moteur de la transformation principale du Mali et son redressement national. Le gouvernement travaille chaque jour à faire en sorte que les 5 composantes de la table ronde se traduisent pour le bonheur des populations maliennes » ,a indiqué le Premier ministre.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, a remercié les partenaires de son département. « Nous comptons sur ces partenaires pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs. Le Mali, à l’instar de plusieurs pays africains dispose d’une population majoritairement constituée de jeunes dont le poids démographique important doit constituer une priorité nationale et mit au centre de toutes les préoccupations pour leur permettre de jouer un rôle de premier plan au niveau de tous les aspects du développement socioéconomique, politique et culturel du pays. »

Les représentants des partenaires techniques et financiers, l’Ambassadeur de l’UE, M. Bart Ouvert et le représentant spécial du système des nations unies, M. Alain Noudehou, se sont dits prêts à accompagner les autorités maliennes dans ses différents politiques pour la formation d’une jeunesse plus épanouie et plus engagée dans tous les secteurs de développement du pays.

