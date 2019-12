Il s’agit des organisations de la société civile, des jeunes engagés et des femmes du Camp de Kati derrière Mme Diawara Aissata Diabaté qui ont lancé l’association « Maliko Anw be kodo » le samedi 14 décembre dans l’après-midi par une grande manifestation de soutien aux Famas engagées dans la lutte contre le terrorisme. C’était en présence de Mme Djénéba Kéita dite Djeny, adjointe au Maire de Montreuil en France.

C’est la ville garnison de Kati qui a servi de cadre pour le lancement des activités de l’association « Maliko Anw be Kodo. Un lancement placé dans le cadre de soutienaux forces armées engagées dans la lutte contre le terrorisme dans le Centre et Nord du pays.

Salia Samaké, Secrétaire général de l’association, dans son allocution a placé l’évènement dans son réel contexte, à savoir : exprimer leur soutien à l’outil de défense de la République. C’est pourquoi, il a exhortéles uns et les autres à l’union sacrée.

Abondant dans le même sens, la présidente de l’association, Mme Diawara Aissata Diabaté, a invité l’opinion publique à davantage de soutien aux forces armées déployées sur les différents théâtres d’opération et à la manifestation d’une solidarité agissante à l’endroit des veuves et orphelins de cette « guerre qui nous a été imposée ».

La marraine de l’évènement, l’adjointe au maire de la ville de Montreuil en France, notre compatriote, Mme Kéita Djénéba Kéita a été saluée pour son implication en faveur de la paix au Mali. Ses plaidoyers auprès de la diaspora et de la communauté internationale pour la défense de la « cause malienne » ont été également reconnus et salués par l’assistance.

Prenant la parole, la maire adjointe de Montreuil a rendu hommage aux FAMa et à toutes les personnes éprises de paix et de justice qui se battent à leurs côtés pour « l’honneur, l’unité et la dignité du Mali ». Elle a salué toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour le rétablissement de l’intégrité du pays et pour la consolidation du processus de paix.

« Nous ne connaissons pas la guerre. Nous voulons que notre pays redevienne comme avant. Laissons de côté nos divergences pour chasser les groupes terroristes hors des frontières du Mali » a-t-elle lancé.

