Maouloud 2024 du guide des Ançars Cherif Ousmane Madani Haïdara : Plus de 570 personnes converties à l’islam

Le guide des Ançars, Cherif Ousmane Madani Haïdara, a organisé la traditionnelle conférence de presse d’après Maouloud, le mardi 24 septembre 2024, au sein de la mosquée de Banconi. Il a dressé le bilan du Maouloud 2024, qui a mobilisé plus de 220 000 participants venus de 32 pays, pour un coût d’1 150 315 520 FCFA (un milliard cent cinquante millions trois cent quinze mille cinq cent vingt) et la conversion à l’islam de 585 personnes.

Le guide des Ançars, Cherif Ousmane Madani Haïdara, a entamé ses propos en félicitant tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à cette 40ème édition du Maouloud célébrant la naissance et le baptême du prophète Mohammad, paix et salut sur lui. Il a fait savoir que les autorités du pays leur ont facilité la tâche en mettant à leur disposition non seulement 5 millions de FCFA, ainsi que le stade du 26 Mars de Yirimadio, mais aussi des forces de l’ordre et de sécurité pour assurer la sécurité des pèlerins. « Je profite de l’occasion pour remercier encore les autorités qui nous ont toujours confirmé que le stade sera à notre disposition pour les festivités du Maouloud », a-t-il précisé.

Le président du Haut Conseil Islamique du Mali a également détaillé que s’il y a quelque chose dont le Mali et les Maliens ont besoin en cette période, c’est bien la paix et la quiétude, et qu’ils doivent tous regarder vers la même direction, faire taire les divergences afin que le Mali sorte de la grave crise qui le secoue depuis des années. L’attaque récente de l’école de la gendarmerie de Faladié et de l’aéroport international Président Modibo Keita par les forces du mal, ainsi que les récentes attaques contre les Famas, ont été dénoncées par le guide des Ançars. « L’image de notre religion de paix et de cohésion sociale a été ternie par les forces du mal pour nuire davantage à son image », a-t-il signalé.

Le Chérif a invité les autorités de la transition à renforcer davantage la sécurité pour contrer le terrorisme et ses préjudices. Il a formulé des bénédictions pour les autorités de la transition et pour le pays, ainsi que pour le retour de la paix et de la quiétude au Mali. En ce qui concerne l’élection prochaine du Haut Conseil Islamique du Mali, il a précisé que la voie est libre pour tous les candidats qui désirent prendre la tête de la structure. Quant à son bilan à la tête du Haut Conseil Islamique, il a fait savoir que tout ce qu’il devait accomplir, il l’a fait pour le développement du pays sans enfreindre les règles de l’islam. « Tant que je suis à la tête de cette structure, on ne se servira pas d’elle comme d’un instrument politique », a-t-il signalé.

Le guide des Ançars a évoqué les volets sécuritaires, organisationnels, ainsi que tous les autres aspects qui, selon lui, ont été un succès. Concernant les chiffres, il a signalé que le Maouloud 2024 a mobilisé plus de 220 000 pèlerins venus de 32 pays différents pour un coût de plus d’un milliard de FCFA et la conversion à l’islam de 585 personnes.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :