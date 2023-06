Me Cheick Oumar Konare sur la question de nationalité : « Le Malien d’origine s’oppose au Malien naturalisé »

L’une des questions qui font polémique sur le projet de constitution, est celle de nationalité d’origine malienne évoquée par le législateur dans le projet. Me Cheick Oumar Konaré, l’un des rédacteurs de l’Avant-projet, brosse un peu le problème et rassure les Maliens nés ailleurs. C’était lors de la vulgarisation du projet de constitution organisée par le club des amis et sympathisants de Kassim Traoré.

Me Konaré rassure, « dès que tu as ton père qui est Malien, tu es Malien d’origine. Tu as ta mère Malienne, tu es Malien d’origine », et précise que c’est le code des personnes et de la famille qui donne plus de définition à cette notion de Malien d’origine. A ses dires, la constitution ne rentre pas dans les détails. C’est le CPF qui se charge de dire c’est quoi le Malien d’origine.

Quand il s’agira de dire qui est Malien d’origine, explique Me Konaré, il faut simplement comprendre que le Malien d’origine s’oppose au Malien naturalisé. Pour faire l’exemple : Me Konaré indique un Canadien qui se naturalise Malien ou autre. C’est le critère. Il faut aller lire le code de la famille et des personnes, préconise-t-il pour plus de compréhension.

Si on a décidé de maintenir, c’est parce que c’était dans la constitution de 1992, estime l’avocat et le rédacteur de l’Avant-projet. « Nous n’avons pas voulu enlever ça pour ne pas donner l’impression que nous voulons privilégiez des Maliens qui ne seraient pas d’origine. On a juste maintenu ce qui est, », a-t-il affirmé.

Koureichy Cissé

