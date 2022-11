Selon le gouvernement de la transition, le port du casque serait obligatoire à partir de janvier 2023. Sur la question les avis des usagers de la circulation divergent.

Amadou Coulibaly : (chef de famille)

« Le port du casque est tout à fait une mesure de sécurité venant du gouvernement. Nous sommes contents car même en cas d’accident, la victime aura beaucoup de chance de s’en sortir. La tête est très fragile, si elle est touchée les problèmes ne finissent pas même après 10ans. Je suis tout à fait d’accord avec la décision ».

Alou Sangaré : (étudiant)

« Je pense que le Mali a bien plus de problèmes graves qui n’est pas le port des casques. Nous n’arrivons même pas à subvenir à nos besoins primaires à plus forte raison à des futilités. Tout est chère de nos jours. Les prix des casques prendront l’assesseur et on n’y pourrait rien faire, et puis ce n’est pas à un gouvernement de transition de prendre une telle décision. Vous débarquez de nulle part et vous voulez déjà nous imposer des choses. Qu’ils facilitent l’obtention des trois repas quotidiens aux citoyens d’abord ».

Fanta Sow : (étudiante)

« Le port du casques c’est bien, mais avec la chaleur et le soleil c’est pas du tout facile. Et on n’arrive même pas à voir derrière. Si tu dois mourir par accident de la route, le casque n’y peut rien. Tout ce qui arrive à l’homme c’est ton destin. On a du mal à avoir de l’essence pour circuler. 500 francs d’essence ne couvrent plus nos trajets, il faut aller à 1000 F CFA ou 2000 F CFA par jour, plus la vignette de 6000 F CFA et maintenant les casques. On va mettre quoi dans les marmites au moment où tous les produits de première nécessité coûtent cher ? ».

Propos recueillis par

Aboubacar Sidiki Diarra

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :