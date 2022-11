Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le comité des femmes de Moov Africa Malitel a procédé le jeudi 3 novembre 2022 à une remise de dons aux femmes atteintes de la fistule obstétricale. C’était au centre Oasis du CHU de Point G.

Les femmes de la première téléphonie mobile du Mali, à savoir Moov Africa Malitel, étaient au chevet de leurs sœurs fistuleuses de l’hôpital du Point G en leur offrant des kits sanitaires. Selon Mme Traoré Mariétou Sidibé, présidente du comité des femmes, Moov Africa Malitel est une entreprise citoyenne et la direction et le comité des femmes ont l’ambition d’aider les plus démunis de notre société.

”C’est pourquoi, nous sommes auprès de nos sœurs fistuleuses du centre Oasis du Point G. Ces dons sont financés à 80% par la direction de Moov Africa Malitel et 20% par le comité des femmes, et composés de 32 balles de couches pour adultes, 150 cartons de savons morceaux, 120 bidons de savons liquides et 120 bidons d’eau de javel”, a-t-elle indiqué. Elle a formulé un vœu à l’endroit du bon Dieu afin de faire un miracle afin que ces femmes guérissent de cette maladie. Pour terminer, elle lance un appel à tous les Maliens d’aider les autorités à lutter contre cette maladie en interdisant les mariages précoces qui en sont les causes principales.

Pour sa part, Amadou Alkaya Touré, chef de service des ressources humaines du CHU du Point G, a remercié au nom de la direction de l’hôpital le comité des femmes et la direction de Moov Africa Malitel pour ce geste qui leur va droit au cœur. Il rassure que l’administration prendra toutes les dispositions pour que la donation soit utilisée à bon escient.

Notons que les femmes fistuleuses sont des femmes qui, au cours d’un accouchement difficile, ont eu une sorte de trou qui se crée entre la vessie et le vagin et elles ne peuvent plus retenir les urines. Marie DEMEBELE

Moov Africa Malitel :

Des motos offertes aux distributeurs du service Moov Money

La société de téléphonie mobile Moov Africa Malitel a organisé une cérémonie le vendredi 4 novembre 2022, à son siège sis au quartier du fleuve. L’objectif était d’encourager les distributeurs du service Moov Money en leur offrant des motos Djakarta pour leur réalisation dans le cadre du développement des activités de Moov money.

Aux dires de Bakary Konimba Samaké, chef de département Moov Money, c’est une initiative qu’ils ont lancée depuis le mois de juillet 2022. ”L’objectif, c’est d’encourager nos revendeurs qui travaillent beaucoup et font pousser l’activité Moov money avec nous. C’est pour les remercier et reconnaitre leur engagement pour le développement de Moov money”, a-t-indiqué.

A l’en croire, depuis le mois de juillet, Moov Africa Malitel sélectionnait chaque mois les meilleurs revendeurs pour leur remettre des motos afin de les encourager. En plus de cette belle initiative, la première société de téléphonie du Mali a d’autres actions en cours.

”Nous envoyons la motivation en fonction de leur volume de bonus supplémentaire. A la fin de chaque mois, si leur niveau de réalisation dépasse un certain pourcentage, on leur accorde des bonus supplémentaires en plus des commissions normales qu’ils reçoivent. De l’autre côté, on a amélioré leur commission, avec la baisse tarifaire, pratiquement les niveaux de commission ont beaucoup baissé pour les revendeurs et distributaires. Au niveau de Moov money, on accorde au réseau de distribution des commissions assez intéressantes. Cela entre dans le cadre de leur motivation”, a signalé Bakary Konimba Samaké, chef de département Moov Money.

Cette cérémonie a marqué la fin du challenge pour les motos, mais les autres continuent.

Marie Dembélé

