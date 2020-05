Dans le cadre du mois de ramadan, le ministre des Affaires religieuses et du Culte Thierno Amadou Omar Hass Diallo a procédé au nom du président IBK à la remise de 4 tonnes de sucre à des organisations musulmanes de Kati et aux épouses des militaires. La remise de ces dons s’est déroulée dans la Grande mosquée de Kati.

Ce sont plusieurs structures et organisations musulmanes de la ville garnison de Kati qui ont bénéficié de cette aide du président de la République remise par le ministre des Affaires religieuses et du Culte Thierno Hass Diallo. Parmi les associations religieuses qui ont bénéficié de cet appui de 4 tonnes de sucre, on peut citer l’Imama, le Haut conseil islamique, la Ligue des prédicateurs, Zawiya, le Groupement des leaders, les femmes de camp… “Depuis que IBK est au pouvoir, chaque année durant le mois de ramadan, nous faisons ces distributions en son nom. La spécificité de la ville de Kati, c’est la présence des femmes militaires. Ces épouses sont toutes braves, leurs maris se trouvent au front et le président nous a toujours instruit à chaque fois que nous devons poser des actes d’inclure les militaires à travers leurs épouses ou leurs enfants”, a soutenu le ministre qui était entouré des membres de son cabinet et de nombreux récipiendaires.

Pour le ministre Thierno Hass Diallo ces donations ne sont que la partie visible de l’iceberg. Il a rappelé que plusieurs donations ont été faites dans plusieurs localités à des leaders religieux, coutumiers.

De l’imam de la Grande mosquée de Kati au président de Haut conseil islamique de la ville, tous ont apprécié la justesse de cette action de solidarité du président de la République.

“En plus du président de la République, nous remercions aussi le ministre Thierno Hass Diallo et l’ensemble des membres du gouvernement qui ont été toujours à nos côtés lors d’événements heureux ou malheureux”, a témoigné l’imam. Même son de cloche chez le président du Haut conseil islamique imam Modibo Cissé, qui a au nom de tous les bénéficiaires remerciés les donateurs du jour.“Penser aux imams en cette période de ramadan ne peut être que salué, c’est pourquoi nous prions le Tout-Puissant pour la fin de cette pandémie et de la guerre au Mali”, a ajouté l’imam Cissé. Kassoum Théra

