La grande famille judiciaire est en ébullition depuis plus d’une semaine et tout le monde retient son souffle pour voir jaillir la fumée blanche, celle relative au projet de mutation proposée par le ministre de la Justice, Me Malick Coulibaly. Ce Projet qui consiste à muter les magistrats, concernera les cours d’Appel, les Tribunaux de grande instance, les Tribunaux d’instance, et les justices de paix à compétence étendue. Le nouveau ministre de la justice garde des sceaux veut faire du neuf afin de redorer le blason de la justice malienne, qui passe aujourd’hui pour l’une des justices les plus corrompues en Afrique. Ce projet fait couler beaucoup d’encre et de salives parce qu’il touche aux intérêts de certains puissants du régime IBK. L’opinion nationale et même internationale qui suit avec un grand intérêt les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature semblé déjà médusée par les rumeurs qui font état d’un probable retrait du projet ou du moins du maintien de certains procureurs à leurs postes. Me Malick Coulibaly acceptera-t-il une telle compromission ?

En attendant de connaitre l’issue de cette bataille épique menée par le nouveau Garde de sceau, la ville de Bamako enfle encore de bruits sur la démission du ministre de la Justice si son projet ne passait pas au conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République. Va-t-on arriver à cette extrémité ? Le Président de la République mesure-t-il les conséquences de la démission de Me Malick Coulibaly ?

A chaque fois que le régime est ébranlé, il y a toujours eu des gens pour le sauver de la noyade. En dépit de ces efforts inlassables, des foyers se signalent encore et toujours, nécessitant d’autres gros efforts pour l’éteindre. Me Malick Coulibaly est certainement l’une des digues qui pourraient empêcher l’eau de submerger toute la surface du Mali, mais à condition, qu’il ait les mains libres. Le ministre de la Justice a désormais entre ses mains le destin d’une nation martyrisée et meurtrie par sa Justice. Malick est l’espoir des faibles et il a le devoir de protéger ces démunis, s’il veut que son nom figure parmi ceux qui ont fait le Mali millénaire. Une campagne de diffamation et de dénigrement serait en cours contre Malick Coulibaly et surtout de sabotage contre le Projet de mutation pour qu’il échoue et permettre à certains procureurs véreux de continuer leurs sales besognes. Le Président de la République va-t-il céder aux vacarmes de certains dont l’objectif de leur combat est loin d’être le Mali ?

IBK qui est à son deuxième et dernier mandat devrait sortir de tous les clans opportunistes, qu’ils soient de son parti ou de la Majorité Présidentielle, ou encore de ses proches parents pour enfin se faire entourer par ceux qui se battent pour le Mali. Il devra chercher à redresser son image écornée par une série de scandales et de malversations financières afin de sortir par la grande porte de l’histoire du Mali.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :