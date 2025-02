Le ministre des Maliens de l’Extérieur a pris part, ce dimanche 2 février, au lancement de l’association « Tamouzok », une nouvelle alliance pour la Paix et la Concorde. Aux côtés d’autres personnalités de la transition, tous ressortissants du Nord, le ministre Attaher, ancien membre des groupes armés, a livré sa recette pour une paix durable au Mali.

« Nous ne sommes ni régionalistes ni communautaristes, nous sommes simplement républicains », s’est défendu d’entrée de jeu, l’actuel ministre de la Communication, Alhamdou Ag Ilyène, président de la nouvelle association « Tamouzok ». Le mot qui signifie en tamasheq « Vivre en paix ou vivre ensemble ». L’association lancée au CICB prend sa source, selon son président, dans les Assises nationales de la refondation.

Ancien maire de Goundam et membre du gouvernement de transition, Oumou Sall Seck est membre de Tomouzok. Elle était au présidium aux côtés du Général El Hadji Ag Gamou, actuel Gouverneur de Kidal. Aussi, des membres du CNT notamment Abdoul Madjid Nasser ou Bajan Ag Hamatou, ancien député de Ménaka, sont membres de la nouvelle association.

Interrogé par la presse sur le sort des groupes armés dans le processus de paix, le ministre Moussa Ag Attaher a tranché, avec le sens de la formule que l’on lui connait. « C’est ensemble, en parlant avec tous les Maliens, en armes et en larmes que nous ferons la paix », a-t-il déclaré. Et de s’engager solennellement pour la cause : « Nous sommes en mission, et la mission pour la paix n’a pas de prix ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

