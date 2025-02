Nuit du mérite de Moov Africa Malitel : Les 20 meilleurs collaborateurs et 8 entités de 2024 primés !

Le Prix Spécial du Directeur général décerné à son chauffeur Oumar Traoré

Ils sont au total 20 agents et 8 entités à être primés lors de la traditionnelle Nuit du mérite de Moov Africa Malitel, le vendredi 14 février dernier, à l’hôtel de l’Amitié, en présence du directeur général Abdelaziz Biddine et du président de l’Association des retraités, Dahirou Diallo. Une manière de magnifier le mérite des femmes et des hommes engagés et pour partager les moments de joie entre collaborateurs. Il s’agit des collaborateurs qui ont fait preuve d’engagement, de rigueur, de ponctualité et de réalisation d’objectifs quantitatifs que qualitatifs. “Nous vous assurons l’engagement de l’entreprise à promouvoir les collaborateurs les plus méritants sachant que : c’est un devoir pour une entreprise comme Moov Africa Malitel qui considère avoir une responsabilité à leur égard. C’est important de valoriser leurs efforts et d’encourager leurs aspirations”, a souligné Abdelaziz Biddine. Cette belle soirée a été rehaussée par la prestation de l’artiste Baba Salah et du jeune humoriste Yoro Diallo.

C’est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous, au cours de cette soirée dinatoire, pour magnifier le mérite des femmes et des hommes engagés et pour partager les moments de joie, que constitue la présente cérémonie de remise des prix aux meilleurs collaborateurs les méritants, au titre de l’année 2024, collaborateurs qui ont fait preuve d’engagement, de rigueur, de ponctualité et de réalisation d’objectifs quantitatifs que qualitatifs”. C’est par ces propos que le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, a souhaité la bienvenue à ces collaborateurs, qui ont répondu présents pour donner un éclat particulier à cette Nuit du mérite, dont c’était la 5e édition.

Ambition : construire une entreprise citoyenne, moderne et efficace au service de la Nation

“Il est heureux de noter que l’institution de cette nuit nous offre annuellement l’occasion de nous retrouver et de réaffirmer notre ambition de construire une entreprise citoyenne, moderne et efficace, au service de la nation.

En acceptant d’être présents à cette cérémonie en dépit de vos contraintes religieuses, familiales et sociales, vous matérialisez une fois de plus votre élan de soutien à toutes les actions orientées vers la culture du Mérite et de l’Excellence. Je me réjouis de la bonne ambiance de travail et du bon climat social à Moov Africa Malitel, gage du développement de l’activité de notre entreprise et de l’épanouissement individuel de chaque collaborateur. A travers cette merveilleuse cérémonie pleine de symboles, nous avons voulu magnifier le mérite de ces valeureux méritants et inspirer d’autres collaborateurs à faire de même”. Parole du patron de l’entreprise citoyenne. Avant de rappeler que : “La célébration des collaborateurs qui se distinguent par la qualité de leur travail, est une expérience exemplaire de promotion d’une véritable Culture de l’Excellence. Cela peut également être une excellente opportunité pour l’ensemble des collaborateurs de mieux se connaître et de renforcer le climat de confiance et de famille. Une telle soirée d’entreprise augmente le sentiment d’appartenance des collaborateurs à l’entreprise. La distinction que vous allez recevoir est la récompense de votre loyauté, de votre professionnalisme ainsi que de votre engagement pour le travail bien fait. Elle est aussi le symbole de la reconnaissance de la Direction Générale pour les performances réalisées grâce à votre rigueur, votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir être”.

Performance, ponctualité, assiduité et engagement vis-à-vis de l’entreprise comme critères

Au cours de cette soirée, des prix ont été remis à des agents en récompense aux efforts accomplis dans les domaines respectifs, comme l’a si bien précisé Abdelaziz Biddine, sur l’évaluation des critères basés sur la performance, la ponctualité, l’assiduité et surtout l’engagement vis-à-vis de l’entreprise. “Un geste qui prouve à suffisance combien la quête du mérite est fondamentale et fructueuse. Cette action s’inscrit dans tous les domaines d’activités de l’entreprise, mais elle doit avoir un dénominateur commun à savoir le triomphe de l’effort et de l’engagement. De par sa solennité, cet acte est une empreinte de la reconnaissance de Moov Africa Malitel à certains de ces collaborateurs”, a rappelé le Directeur général de Moov Africa Malitel.

Pour la présente édition, les 20 meilleurs collaborateurs les plus méritants de l’exercice 2024 et les 8 entités ont été primés pour services rendus.

Les récipiendaires ont reçu des enveloppes symboliques au nombre de quatre catégories. Ainsi, 200 000 F CFA pour le prix de la Performance, 250 000 F CFA pour le prix de l’Excellence tandis que le Prix spécial est doté de 300 000 F CFA tout comme le prix spécial management. Et le Prix spécial du directeur général est doté d’un montant de 350 000 F CFA. Les récipiendaires dans la catégorie du Prix de la Performance ont pour noms : Issiaka Haïdara, technicien d’environnement, Amadou Siby, chef de centre réseau d’accès à Sikasso, Mme Samoura Dioncounda Kéita, chef d’agence de Bamako-Coura, Yéhia Alassane, chef de centre de Kéniéba, Amadou Diarra, responsable comptabilité auxiliaire/DFR, Hamidou Dialla Camara, chef d’agence commerciale Gao, Daouda Kéita, chef de centre réseau d’accès à la direction régionale de Kayes, Chaka Doucouré, acheteur, Amadou Tapily, technicien d’environnement à Mopti, Mohamed Wélé Diallo, attaché commercial à l’agence entreprise et grands comptes, Jean-Emmanuel Dakouo, comptable confirmé. Et les entités primées dans la catégorie Performance sont : département contrôle de gestion, département vente et le Centre FH-FO.

S’agissant des Prix de l’Excellence, les lauréats sont : Salifou Ba, chef du service exploitation et maintenance, Aboubacar Sidiki Kéita, chef d’agence commerciale de Ségou, Aboubacar Samaké, auditeur, Sidi Mohamed Dia, chef du Centre CGIR. Le service logistique et le service développement des ressources humaines ont été distingués dans la catégorie Entités Excellence.

Lors de cette soirée, plusieurs prix spéciaux ont été aussi décernés à certains collaborateurs. Il s’agit d’Ibrahima Sory Maïga, chef du centre SI commercial, Rachid Bennani, chef du département finance, Sidy Alhazi Dicko, gestionnaire paie tandis que les entités comme système d’information métiers (DSI), département marketing ont été primées. Parlant du Prix spécial management, qui est une première lors de la Nuit du mérite, il a fallu à tirage au sort entre les différentes directions afin de désigner le lauréat. Et le tirage a souri à Gaoussou Maïga, directeur des infrastructures et systèmes. Visiblement ému, il a dédié cette distinction à l’ensemble des travailleurs de Moov Africa Malitel.

Et le Prix spécial le plus attendu est le Prix spécial du directeur général de Moov Africa Malitel doté d’une enveloppe de 350 000 F CFA. Sans grande surprise, ce prix est revenu à Oumar Traoré, chauffeur du DG. Ce choix a été fortement apprécié par l’ensemble de ces collaborateurs, qui qualifient Oumar Traoré d’être discret, ponctuel et assidu au travail. Il est constamment animé du sens de l’ouverture orienté sur le bon accueil, le respect et aussi le savoir-faire et être dans l’accomplissement des tâches ou missions assignées.

El Hadj A.B. HAIDARA

