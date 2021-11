Le Directeur général de l’Office Centrale des Stupéfiants Colonel Fousseïny Keïta a animé un point de presse dans les locaux de sa structure, dimanche 7 novembre 2021. L’objectif de cette rencontre dominicale avec les médias était de faire le point d’une double saisie importante de drogue effectuée par ses unités dans cadre de leur mission vendredi 5 novembre 2021.

Il faut d’abord retenir que cette opération de saisie de drogue est considérée à ce jour par l’Organisation des Nations Unies pour Drogue et le Crime organisé (ONUDC) à travers son programme AIRCOP comme la plus importante réalisée par la Cellule Aéroportuaire Anti Trafics (CAAT) de notre pays.

A peine nommé à la tête de l’OCS et a pris fonction le 20 septembre 2021, le colonel Fousseïny Keïta s’est fixé comme objectif « afficher des résultats » chose qu’il commence à réaliser. Les éléments de son unité viennent de faire un gros exploit qui serait certainement inscrit dans les annales de l’ONUDC. Le Directeur de l’OCS a indiqué qu’une double saisie de drogues a été effectuée par les éléments de l’OCS lors de leur intervention. Selon l’officier supérieur, ces saisies sont le fruit d’une surveillance permanente des éléments de l’OCS en collaboration intelligente avec certains acteurs de la plateforme aéroportuaire de la police de l’air des frontières. Selon le communiqué, la première saisie a eu lieu à l’aéroport international Modibo Keïta de Senou, un passager ayant une double nationalité (malienne et guinéenne) et âge d’une quarantaine d’année en partant pour la France a été pris en flagrant délit. Toujours d’après la même source, le suspect avait bien dissimulé dans deux sacs à main de la poudre de cocaïne d’un poids total de 33,92 kg avec un emballage pour une valeur marchande d’un milliard de F CFA. Après les premières formalités policières, le passager suspecter a été interpellé par les agents de la CAAT de l’OCS dans le hall d’enregistrement de l’aéroport. Très rapidement, un test a été effectué avec les testeurs de type TouchKnowles et lingette de l’ONUDC sur un échantillonnage prélevé a aussitôt prouvé que le produit est de la cocaïne et était à destination de la France. La deuxième saisie a été faite dans le quartier de Yirimadio en comme VI de Bamako. Elle, à la différence de l’autre a porté sur une importante quantité de résine de cannabis conditionnée en briquette et emballé dans des sacs en plastique. Les agents de l’OCS en patrouille dans le secteur dans leur vigilance ont été éveillés par le chargement d’un véhicule suspect. Ils ont aussitôt intercepté la voiture et procédé à une fouille minutieuse qui leur a permis découvrir environ 400kg de résine de cannabis d’une valeur de plus de 160 millions de nos francs.

Les suspects interpellés dans ces deux affaires seront mis à la disposition du procureur du Pôle Judiciaire Spécialisé pour le Trafic International de Drogue.

ABD

