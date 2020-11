Office national de la recherche pétrolière (ONRP) : Le ministre sectoriel prend contact avec le personnel

Le ministre des Mines, de l’énergie et de l’eau, Lamine Seydou Traoré, a effectué une visite, le jeudi 5 novembre 2020, à l’Office national de la recherche pétrolière (ONRP). Il a été reçu par le Directeur général de l’ONRP, Ahmed Mohamed Ag avec le reste du personnel. Le visiteur du jour a exhorté le personnel de l’ONRP à un travail colossal tout en fixant un objectif qui est la réalisation d’un puits de pétrole d’ici décembre 2021. Le DG Ahmed Mohamed Ag et ses collaborateurs ont ensuite conduit le ministre pour la visite des locaux afin qu’il s’imprègne des conditions dans lesquelles ils travaillent au quotidien.

L’Autorité, pour la promotion de la recherche pétrolière (AUREP), a été créée en 2004. Elle a ensuite été érigée en mars 2020 en EPA dénommée (Office national de la recherche pétrolière). Dans son exercice de présentation de sa structure, Ahmed Mohamed Ag a fait savoir que les missions de l’ONRP sont entre autres : l’évaluation du potentiel pétrolier et des substances associées, la mise à jour de la base de données pétrolières, la promotion de la recherche pétrolière, le suivi et le contrôle des opérations exploration production etc.

Le DG de l’ONRP a aussi fait la présentation actuelle de la situation de la recherche pétrolière, le projet d’organigramme et les perspectives. Sur ce dernier point, il s’agit, selon lui, de la sécurisation des zones de recherche, du renforcement des capacités institutionnelles, législatives et réglementaires, de la redynamisation et l’intensification de la recherche et le développement de l’amont pétrolier, le développement de la coopération régionale et le renforcement des compétences opérationnelles de l’ONRP.

Au nom du personnel de l’ONRP, le représentant du syndicat, Dramane Niang, a d’abord félicité le ministre pour sa nomination avant de le rassurer de l’accompagnement et du soutien de ses collaborateurs pour la réussite de sa mission. « Votre visite témoigne de l’importance que vous accordez à la recherche pétrolière. A 16 ans d’existence, l’ONRP a besoin d’évolution. C’est un service qui n’a pas beaucoup de personnel, 22 agents dont 17 fonctionnaires et 5 contractuels. Les difficultés sont le non paiement des salaires pour les contractuels et les primes pour les fonctionnaires » a-t-il informé.

Après ces deux interventions, le ministre des Mines, de l’énergie et de l’eau, Lamine Seydou Traoré, dira qu’il y a deux dimensions pour le gouvernement de transition. La dimension à court terme qui consiste à mettre en œuvre toutes les actions qui concourent à la réalisation des missions qui leurs ont été assignées. Et aussi la dimension à long terme. « Notre pays traverse une situation difficile qui impose à tous les Maliens de changer la façon de faire. Il est important qu’on sorte des chantiers battus pour réinventer un autre Mali. Il y a des actions à faire, il faut continuer à accompagner ce qui sont déjà entrepris. Il faut faciliter les choses à ceux qui demandent les permis de recherche. Il faut qu’on implémente des choses qui vont servir pour l’avenir ».

Dans une atmosphère détendue, le visiteur du jour a lancé un grand défi au travailleur de l’ONRP « Pour moi on peut résumer un seul objectif pour l’ONRP ; il s’agit d’un seul puits de pétrole d’ici décembre 2021. Il vous revient de dire ce qu’il vous faut. J’attends de vous un plan précis et détaillé avec chronogramme établis », a-t-il déclaré.

Selon le ministre Traoré, on ne peut fixé des objectifs ambitieux à des travailleurs sans les avoir mis au préalable dans les meilleures conditions de travail. « Tout ce qui peut concourir à améliorer les conditions de travail, les aspects rémunérations seront regardés avec un œil vigilant. La contre partie c’est le résultat c’est un partenariat gagnant-gagnant ». a-t-il conclu.

Sidiki Adama Dembélé

