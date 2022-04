Elle a offert des vivres et des lampadaires aux populations de sa circonscription électorale

Fidèle à une tradition jadis instituée, l’honorable Chato vient encore de plus, faire parler son cœur en donnant du sourire et de la joie aux populations de sa circonscription électorale. Par ce geste hautement apprécié à sa juste valeur, Aichata Alassane Cissé dite Chato a, pour la énième fois, mis à profit le mois béni de Ramadan pour manifester sa générosité à l’endroit de ses sœurs, frères et parents tous court.

Cette brave dame engagée au service de sa nation, a une fois de plus bravé la grande chaleur et l’insécurité pour se rendre à plus de mille kilomètres de Bamako en vue d’apporter de l’assistance aux populations du cercle de Bourem dans un contexte marqué par les aléas climatiques et les sanctions de la CEDEAO contre notre pays. Aussi, pour prouver son attachement à son terroir, la donation a été l’occasion pour l’honorable Chato et la délégation qui l’accompagnait de partager deux jours de rupture de jeûne avec des habitants de ladite localité. Des distributions gratuites à l’endroit des couches les plus vulnérables et des prières surérogatoires pour l’apaisement du Mali ont également été faites en communion avec les habitants.

Cette année, malgré la conjoncture économique, Chato a distribué vingt (20) tonnes de mil, 20 tonnes de riz, une (01) tonne de semoule, cinq (05) tonnes de sucre, des lampadaires pour les treize (13) écoles de la ville de Bourem et deux autres pour illuminer le camp du détachement des FAMa à Bourem, à qui elle a aussi remis un soutien en vivres, une enveloppe symbolique et un taurillon. Des couches vulnérables ont également reçu de Chato des enveloppes symboliques comme appui financier.

Pour l’heureuse donatrice, le plus important, n’est pas le geste mais plutôt la prière collective organisée pour le Mali. Des bénédictions ont été formulées pour une transition réussie. Reconnaissante, Chato a profité de ladite cérémonie de remise pour remercier les donateurs anonymes qui ont toujours exprimé leur solidarité à son égard. Parce que, Chato est une personne serviable. C’est-à-dire, qu’elle a toujours servi son prochain, avant de se servir elle-même.

Le maire Adjoint de Bourem s’est dit très réconforté par le geste de la donatrice. Parce que les populations attendaient avec beaucoup de patience ces dons. Car c’est une tradition instituée par l’honorable député de plus d’une décennie. « Outre la remise de lampadaires solaires, les couches vulnérables, les autorités religieuses et traditionnelles, les FAMa, les écoles, tous ont bénéficié de cet élan de solidarité » a-t-il ajouté.

Quant au représentant du préfet de Bourem, il s’est dit très honoré par cette marque de solidarité en faveur des populations du cercle et venant d’une native en cette période de soudure et de mois de Ramadan.

Le coût total de cette donation est estimé à trente -trois millions cinq cent mille francs CFA (33.500.000 FCFA).

Aujourd’hui, les Maliens dans leur écrasante majorité gardent une certaine méfiance vis-à-vis des acteurs politiques. Parce que selon eux, les animateurs de la vie politique, coupent souvent le pont avec leurs électeurs, une fois l’objectif atteint. C’est une triste réalité de la politique au Mali.

Mais, avec l’honorable Chato, c’est le contre-pied de cette réalité. Puisqu’elle est l’une des rares actrices de la vie politique à garder le fil avec son électorat, c’est-à-dire sa base électorale.

En tout cas, la plupart des témoignages faits à la cérémonie de remise de la donation de cette année, convergent à admettre que Chato est bel et bien en contact avec les habitants de sa circonscription électorale.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :