Ce dimanche 2 mars 2025, le Premier ministre de la Transition, le général divisionnaire Abdoulaye Maïga, a procédé au lancement officiel de la 2e édition de l’opération “Sounkalo solidarité”. Ledit lancement, qui a vu la participation de quelques membres du gouvernement, des légitimités traditionnelles et religieuses, s’est déroulé au Complexe sportif de Sogoniko, en Commune VI du district de Bamako.

“Sounkalo solidarité” est une initiative gouvernementale visant à soutenir les populations durant le mois de ramadan. Après une première édition qualifiée de “succès” par les organisateurs, c’est sur ces notes que ce dimanche 2 mars 2025, le Premier ministre de la Transition, le général de division Abdoulaye Maïga, a lancé la 2e édition de l’opération “Sounkalo solidarité “.

Pour ce faire, durant tout le mois, une série d’activités sera organisée, parmi lesquelles des ruptures collectives du jeûne, des donations aux veuves, l’installation de lampadaires solaires et des consultations médicales gratuites sur le diabète et la tension à travers tout le pays.

Le chef de village de la Commune VI de Bamako, représenté par Seydou Sangaré, a remercié les autorités de la Transition pour cette belle initiative et surtout le choix porté sur sa commune pour le lancement de la 2e édition.

Salimata Traoré, la chargée d’expédition des affaires courantes de la mairie de la Commune VI, a salué cette initiative, qui selon elle, incarne les valeurs essentielles qui nous rassemblent.

Pour les faîtières religieuses, à savoir : le Haut conseil islamique, la Conférence épiscopale et l’Association des groupements d’Églises et missions protestantes évangéliques au Mali, cette initiative renforce la tolérance et la coexistence religieuse dans notre pays. L’État a respecté les religions une fois de plus.

Le Premier ministre de la Transition, dans son allocution, a rappelé les défis auxquels cette 2e édition est confrontée.

“Cette 2e édition de l’opération Sounkalo solidarité est marquée par de nombreux défis, notamment les inondations de la saison des pluies écoulée qui ont durement affecté les populations, la crise énergétique et les difficultés économiques que vivent nos populations.

L’opération Sounkalo solidarité coïncide aussi avec le mois de carême qui va débuter ce mercredi 5 mars pour la communauté chrétienne. Cela témoigne d’un signal divin qui va nous amener à plus d’union, de solidarité et de cohésion sociale”, a souligné le chef du gouvernement tout en souhaitant un bon mois de ramadan et de carême à tous les Maliens.

