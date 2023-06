Opposée au projet de la nouvelle Constitution : La CMAS invite les Maliens à faire la différence entre ‘’l’union’’, ‘’l’uniformisme’’ et le ‘’conformisme’’!

La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) a une fois de plus émis un communiqué pour rejeter le projet de la nouvelle Constitution dont le référendum est prévu pour le dimanche 18 juin 2023. En effet, dans ledit communiqué qui date du 1er juin dernier, elle dit réitérer encore son appel à toutes les Associations, les Mouvements, les partis et tous les patriotes à se mettre ensemble pour faire front commun et barricader la route à ce projet. Selon elle, qui est source de division des Maliens.

Avec ce Communiqué, la CMAS, comme le Parti CODEM, la Ligue Malienne des Imams et Erudits pour la Solidarité Islamique au Mali (LIMAMA), le Cadre d’Echanges des partis et regroupements politiques et organisations de la Société Civile signataires de l’Appel du 20 février, le M5-RFP Mali Kura, a exprimé son ‘’NON’’ dans le vote du projet de la nouvelle Constitution.

Dans son Communiqué, elle se dit soucieuse du respect de nos lois tout en condamnant avec rigueur la campagne de vulgarisation du Projet de la Nouvelle Constitution qu’elle appelle une mascarade en faveur du OUI avant même l’ouverture officielle de la campagne, donc en violation de la loi électorale.

« La CMAS, après analyse de la situation du pays, tient à informer l’opinion publique nationale et internationale que malgré ses appels et ceux de plusieurs autres patriotes convaincus à l’adresse du Président de la Transition, il refuse de se ressaisir et d’arrêter le processus en faisant fi des incantations des partis, associations et mouvements véreux qui ne cherchent que leurs intérêts. Ils sont toujours prêts à suivre le Prince du jour pour rester dans les sillages du Pouvoir et cela en oubliant l’intérêt supérieur de la Nation » peut-on lire dans cet écrit. C’est pourquoi, elle se dit inquiète de la stabilité et de la paix du Mali, tout en tenant les Autorités de la Transition pour responsable des éventuelles conséquences de ce passage, qu’elle juge en force.

Tout en rappelant cette pensée du Père de l’Indépendance malienne Modibo Keïta : « Un bon dirigeant doit faire la différence entre les patriotes convaincues et les arrivistes qui tournent autour de chaque régime pour leurs intérêts personnels », la CMAS a invité les Maliens à faire la différence entre ‘’l’union’’, ‘’l’uniformisme’’ et le ‘’conformisme’’. Aussi, demande-t-elle à tous ses membres, militants et sympathisants à rester vigilants et mobilisés pour faire face aux dangers qui guettent la patrie.

Elle se dit convaincue du bien fondé de ses choix politiques pour réitérer une fois de plus son appel à toutes les associations, les mouvements, les partis et tous les patriotes à se mettre ensemble pour faire front commun et barrer la route à ce projet, source de division des Maliens et affirme fidèle à ses engagements patriotiques. Et restera toujours debout pour le combat de la légalité, et du respect des lois du pays qui restent le fondement de tout Etat de droit.

Mariam Sissoko

