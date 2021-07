Orange dote le Mali d’une Ferme solaire

Le Mali va abriter la première ferme solaire d’Orange en Afrique. L’annonce a été faite par la directrice exécutive RSE , Diversité et Solidarité du Groupe Orange, Elisabeth Tchoungui , lors d’une conférence de presse organisée ce lundi 26 juillet à l’hôtel Radisson Collection

– maliweb.net -La directrice exécutive RSE , Diversité et Solidarité du Groupe Orange, Elisabeth Tchoungui non moins présidente déléguée de la Fondation Orange , est en visite au Mali dans le cadre de l’inauguration de Orange Digital Center. Elle a rencontré ce lundi la presse nationale pour décliner le but de sa mission, et a ainsi profité de l’occasion pour revenir sur certaines grandes réalisations du Groupe Orange. Selon Elisabeth Tchoungui, l’inclusion numérique et la protection de l’environnement sont deux priorités chères au Groupe Orange. Et la création des Digital Center, découle de cette vision, des centres dédiés à la formation et la culture au numérique. Le projet ferme solaire vient en son tour conforté cette vision axée sur la protection de l’environnement en faisant basculer l’alimentation énergétique des centres d’Orange au solaire. Aussi, Mme Elisabeth Tchoungui a souligné que le Groupe Orange est à pied d’œuvre dans la promotion de l’autonomisation des femmes à travers plusieurs projets initiés à leur faveur. Une volonté contenue dans la RSE du Groupe. Prenant la parole, l’administratrice générale de la fondation Orange –Mali, Coulibaly Hawa Diallo, a à son tour cité des réalisations effectuées par l’entreprise en soutien aux populations et personnes en situation difficile sur l’étendue du territoire.

Notons qu’au programme du séjour de la directrice exécutive RSE , Diversité et Solidarité du Groupe Orange, Elisabeth Tchoungui , il est prévu une signature de convention de partenariat avec le ministère des mines et de l’énergie et de l’eau autour du projet ferme solaire ; la pose de la première pierre du nouveau siège Orange Mali en plus l’inauguration de Orange Digital Centrer.

KHADYDIATOU SANOGO/Maliweb.net

