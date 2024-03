Le nouveau statut du Réseau national de la jeunesse du Mai (Renajem) a été adopté le samedi dernier à l’unanimité des membres de cette organisation à la faveur d’une assemblée générale ordinaire à la Maison des jeunes de Bamako. Fait nouveau : le Réseau passe désormais de la catégorie d’association à celle d’ONG.

our cette assemblée, placée sous la présidence du premier responsable de cette organisation, Alioune Guèye, les membres sont venus de l’intérieur du pays et du district de Bamako. A l’entame des travaux, l’honorable Alioune Guèye a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des reformes pour adapter les actions du Renajem à son nouveau statut d’ONG. “Au niveau du Renajem, nous avons entrepris depuis quelques mois des actions visant à relire les textes fondamentaux notamment les statuts et le règlement Intérieur. Ainsi plusieurs séances de travail et de réunion de validation du bureau ont permis de disposer de nouveaux textes”, a introduit M. Guèye. Ainsi au niveau du nouveau préambule de ce document, il ressort que le Renajem adhère aux dispositions de la politique nationale de la jeunesse du Mali, de la Charte africaine de la jeunesse et aux instruments internationaux relatifs aux droits humains, à la coopération internationale, à l’intégration des peuples et au développement.

“L’ONG Renajem réaffirme son engagement aux différents appels lancés lors des foras pour la mise en place de cadres de concertation et d’échanges, pour un engagement et participation plus accru des jeunes pour une communauté d’action, en partenariat avec les adultes, les gouvernements et les partenaires au développement”, a rappelé le premier responsable de l’ONG, précisant que conformément à la loi n°04-038 du 5 août 2004 et à l’accord-cadre n°001885 du 11 avril 2022 que l’ONG “Renajem” a été créée.

Elle aura pour but de contribuer au développement du Mali à travers la promotion du cadre de vie des adolescents et des jeunes en vue de favoriser leur épanouissement multidimensionnel. A cet égard, l’ONG Renajem aura plusieurs domaines d’intervention comme la paix, la sécurité, le changement climatique, eau-hygiène et assainissement autonomisation et emploi, éducation, santé, VBG et droits humains, actions humanitaires, gouvernance et citoyenneté co-développement. Le nouveau statut comprend 17 pages, un préambule, 6 titres et 46 articles. Un des temps forts de cette assemblée générale a été l’élection par consensus des membres du conseil d’administration. Dans ce chapitre, c’est l’honorable Alioune Gueye qui a été porté à la tête dudit conseil composé de 11 membres. En plus du conseil d’administration, la nouvelle ONG sera dotée d’une direction exécutive qui sera nommée par le conseil d’administration. Le président du conseil d’administration a remercié les participants à cette assemblée pour saluer le choix porté sur sa personne. Il a aussi profité de l’occasion pour faire présentation dudit Réseau. “Le Renajem est une structure historique en terme de leadership de la jeunesse qui a été portée sur les fonts baptismaux en 2002 regroupant plus de 200 associations présentes sur l’ensemble du territoire national. Le Renajem constitue une force de mobilisation sociale et un instrument de développement. Nous devons opérer de façon durable pour faire en sorte que le Réseau puisse constituer un élément d’entrepreneuriat social pour les jeunes car c’est un Réseau dynamique et crédible. Nous ne comptons par les partenaires, nous comptons sur notre propre force, c’est pourquoi nous initions et menons les activités les partenaires accompagnent et nous croyons sur ce que nous faisons“, a précisé Alioune Guèye.

Pour le PCA, au niveau de cette organisation, il n’y pas d’anciens ou de nouveaux membres. “Dès que tu adhères, tu as les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres fondateurs ; juste pour dire que tous les membres sont égaux”, a déclaré M. Guèye ajoutant que le Réseau a à son actif plusieurs activités notamment l’organisation depuis plusieurs années du Forum des jeunes femmes et filles leaders dont la dernière édition s’est tenue à Sikasso et la prochaine à Kidal. “C’est un défis que nous comptons réaliser car le Renajem est une organisation de défis”, a soutenu l’honorable Guèye.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :