Le lancement officiel du projet ‘’voix des femmes’’ a eu lieu au Musée de la femme Muso Kunda, le jeudi 13 juillet 2023. D’une durée de deux ans, ce projet est mis en œuvre grâce au concours de l’Organisation Internationale pour la Consolidation de la Paix (Interpeace) et de l’Ong Aide au Développement Durable (Add). Il vise à ‘’Amplifier l’engagement citoyen et le rôle des femmes en tant qu’agentes de changement au Mali’’, dans les régions de Mopti, Tombouctou et le district de Bamako.

Mis en œuvre grâce au soutien financier de l’union européenne au Mali, le projet ‘’voix des femmes : amplifier l’engagement citoyen et le rôle des femmes en tant qu’agentes de changement au Mali’’, répond à des besoins essentiels qui méritent d’être soutenus.

‘’C’est notre conviction que le Mali ne peut se priver du potentiel de ses femmes et de ses filles pour retrouver la paix et la cohésion sociale’’ a déclaré Pierre Berman, chargé de programmes de l’Union européenne au Mali. Selon lui, le projet ‘’voix des femmes’’ permettra d’amplifier le rôle du genre féminin en tant qu’actrices de changement dans la gouvernance, le développement socio-économique et la consolidation de la paix au Mali.

Le projet vise à relever plusieurs défis et obstacles qui entravent l’épanouissement de la femme Malienne et l’affirmation de son plein potentiel. Grâce à ce projet, plusieurs Organisations de la société civile dans les cercles de Mopti, Djenné, de Tombouctou, Ghourma-Rharous, et dans le district de Bamako, bénéficieront d’accompagnements pouvant leur permettre de monter à l’échelle.

Fortes Attentes

Bien qu’investies par des initiatives citoyennes, et des actions proches, les Organisations de la société civile et les associations féminines au Mali, ’’ restent souvent faiblement structurées, disposent de rarement de ressources techniques et opérationnelles suffisantes pour inscrire leurs actions dans la durée. Elles ont des difficultés d’accès aux sphères décisionnelles et souffrent de légitimité’’, a regretté Alessia Polidoro, Représentante régionale des programmes Afrique de l’Ouest de Interpeace, une organisation qui intervient dans la mise en œuvre du projet.

Le faible taux de scolarisation et les ‘’pesanteurs sociales’’ n’ont pas, en outre, été occultés par la représentante de Interpeace. Alessia Polidoro, a justifié un ‘’fort’’ besoin d’intervenir auprès des Osc féminines maliennes, pour permettre aux femmes de jouer le rôle crucial qui leur revient de jouer afin d’apporter le changement.

Face à tous ces défis, le projet ‘’voix des femmes’’ va permettre de ‘’renforcer l’engagement citoyen des femmes, leur rôle dans la gouvernance et dans la consolidation de la paix au Mali’’ a assuré la représentante d’Interpeace.

Pour un franc succès, l’initiative se veut fédératrice. Alessia Polidoro insistera sur la participation active de toutes les parties prenantes à tous les niveaux. ‘’C’est pourquoi, nous prévoyons la mise en place de comités consultatifs au niveau régional et national’’ a-t-elle informé.

Partenaire associé dans la mise en œuvre, l’Ong Aide au Développement Durable (Add) intervient dans notre pays depuis 2008, pour aider les communautés à la base sur la voie du de leur autonomisation et développement. Hamzata Ag Didi, président de l’Ong Aide au Développement Durable (Add), a donné l’assurance de son engagement ‘’Avec l’abnégation et l’engagement de toute l’équipe, nous réussirons à concrétiser ce projet au bénéfice des femmes bénéficiaires. Nous pouvons le faire car notre objectif, depuis toujours, c’est de pouvoir intervenir sur toute l’étendue du territoire avec des impacts positifs et durables sur les communautés’’.

Les activités essentielles du projet ‘’voix des femmes’’ porteront sur la mise en réseau des femmes et des jeunes filles, le dialogue avec les leaders traditionnels et la sensibilisation sur les rôles des femmes dans la consolidation de la paix. Car pour assurer un développement harmonieux, estimera le président de l’Ong Add, ‘’la voix des femmes’’ compte. Il faut alors soutenir et mettre en valeur leur intervention dans la vie communautaire en tant qu’actrice de changement, afin de réduire l’impact négatif des normes et des pesanteurs sociales, limitant l’engagement-clé des femmes. Cet autre objectif du projet justifie l’engagement de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre, à savoir Interpeace et l’Ong Add.

Désormais officiel avec des Activités – phares

Les attentes de ce projet raisonnent l’accompagnement du ministère en charge de la promotion de la femme à l’accompagner officiellement. Mme Sow N’Dèye Diop, conseillère technique au ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (Mpfef), de décliner les attentes du département face aux enjeux. ‘’Le projet voix des femmes vient à point nommé’’ et répond ‘’parfaitement’’ aux ‘’soucis’’ des plus hautes autorités de la transition, pour ‘’l’émergence’’ d’un Mali nouveau avec les femmes.

Pour ce faire, les partenaires envisagent des actions méthodiques, le renforcement des capacités organisationnelles et méthodologiques des associations et organisations de la société civile féminine, la mise en réseau de femmes et le mentorat de jeunes filles pour leur permettre d’entreprendre des actions coordonnées, le dialogue entre femmes, organisations de la société civile féminine, autorités et leaders traditionnels, des sensibilisations et plaidoyers pour un engagement accru des femmes dans les processus de consolidation de la paix.

OT

