Pour ses performances en matière d’innovation et de promotion commerciale Le directeur général de l’APEX honoré au Maroc !

En séjour au Maroc dans le cadre d’un voyage d’étude du 27 au 31 mars, le Directeur général de l’Agence pour la promotion des exportations, Massoudou Cissé, a reçu une distinction du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), ce, pour récompenser ses efforts pour la promotion et les innovations qu’il a apportées dans le domaine des exportations au Mali en 2022.

La délégation malienne qui séjourne au Maroc dans le cadre de ce voyage d’étude est conduite par le chef de Cabinet du ministère de l’Industrie et commerce, Sidi Ould Ahmed Salem. Ainsi, durant le séjour marocain, le Directeur Général de l’APEX-Mali Massoudou Cissé a été honoré par la Directrice du centre islamique pour le développement du commerce, Mme Latif A El Bouabdellaoui, à travers une distinction. Ce, pour saluer ses efforts dans la promotion et les innovations dans le domaine des exportations au Mali en 2022. Cette récompense intervient dans un contexte particulier pour notre pays qui traverse depuis une dizaine d’années une crise multidimensionnelle. Il faut tout de même rappeler que le centre Islamique pour le développement du commerce CIDC du Maroc est une filière d’organes islamiques et coopération. Ainsi, le centre a également marqué son accord pour la contribution au financement, à la promotion et à l’organisation des activités que sont l’atelier de formation sur le marketing digital en vue de renforcer les capacités des femmes, chefs d’entreprise, le Salon International d’Exportation du Mali (SIEM), forum sur les Peau et cuirs à Bamako. Avec le Mali, il s’agira aussi d’une proposition concrète de coopération et bien d’autres activités qui seront développées au cours des échanges dont la tenue du séminaire sur le développement des chaînes de valeurs régionales pour les produits de base, notamment le coton et de l’ atelier régional de sensibilisation sur l’importance de l’opérationnalisation du système de préférence commerciale entre les membres de l’OCI (SPC-OCI) et surtout l’organisation d’une mission commerciale d’hommes d’affaires Maliens au Maroc et enfin la présentation du Rapport sur l’industrie hallal dans les pays membres de l’OCI.

A rappeler que le directeur général de l’Apex-Mali, depuis sa prise de fonction, a donné un nouveau souffle à cette structure à travers l’adoption et l’organisation du plaidoyer pour le financement du plan d’action de la Stratégie nationale de développement des exportations (SNDEX), l’institutionnalisation de la Nuit de l’exportateur pour récompenser les meilleurs du secteur, l’acquisition d’un nouveau siège à l’ACI 2000…

Kassoum Théra

