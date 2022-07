Après une première édition en 2006 par les Éditions Jamana «Pour un Mali meilleur» la réédition par Figuira Éditions du livre de 389 pages de Moussa Mara a fait l’objet d’un lancement le samedi 23 juillet au Mémorial Modibo Kéita en présence d’un parterre d’hommes politiques, de médias et de la société civile.

Cette œuvre de l’ancien Premier ministre est un impressionnant essai de 389 pages structuré en trois parties. La première s’intitule «Le cadre» (pages 51 – 192) comprend 4 chapitres. La deuxième s’intitule «La substance» (page 193 à la page 271).

Selon l’éditeur, cet ouvrage est instructif car suivant une méthodologie claire, précise et concise. Il fait l’état de lieux de la gouvernance, donne la définition des concepts, émet des hypothèses, analyse les résultats, les causes et les conséquences, propose des solutions, dresse des bilans et envisage des perceptives. Les mots-clés sont : analyser les faits, participer à les comprendre pour proposer des pistes. Raison pour laquelle, Figuira Édition, fidèle à sa traditionnelle devise ‘’En route pour l’excellence’’ a réédité cet ouvrage de l’auteur dans la collection ‘’Grandes voix de l’Afrique’’, une collection dans laquelle a été publié le pamphlet du Général Yamoussa Camara intitulé ‘’Présumé coupable, ma part de vérité’’.

A en croire l’éditeur, ‘’Pour un Mali meilleur’’, au regard de son importance capitale, devrait être pour tout Malien convaincu de son idéal patriotique et citoyen un bréviaire, un précieux sésame, un antidote efficace contre les plaies du Mali. Il devrait contribuer à l’édification du Mali par des pistes de solutions qu’il propose.

Mamadou Traoré et Binafou Dembélé, Stagiaires

