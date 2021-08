Protection des données à caractère personnel : L’autorité passe à la vitesse supérieure en appliquant les sanctions

L’autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) est sur le point d’entamer sa troisième approche, notamment la sanction de ceux qui violent la vie privée ou les données personnelles des citoyens maliens ou étrangers. L’annonce a été faite, le lundi 2 août 2021, par le Président, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Haïdara, lors de l’ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l’année 2021. C’était au siège de l’autorité.

Cette assise durera 10 jours. En effet, 104 dossiers seront examinés sous l’angle de la loi par les commissaires. Il s’agit des plaintes aux violations des données à caractère personnel, les données relatives à la gestion du personnel, les mesures de sécurité applicables aux traitements des données, le système de vidéosurveillance sur les lieux de travail et privée etc.

A travers cette dynamique, l’autorité entend passer à la vitesse supérieure après des approches pédagogiques et dissuasives. Au dire du Président Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Haidara, après tant d’années de sensibilisation et de pédagogie, l’heure est venue pour l’APDP de mettre en pratique les sanctions prévues par la loi. Selon lui, tout responsable de traitement de quelque nature qu’il soit, du premier responsable physique ou morale jusqu’au simple citoyen transcendant la vie privée et les données personnels d’une personne vivant sur le territoire, se verra sanctionné à l’application des dispositions de la loi portant protection des données à caractère personnel.

A l’en croire, la Protection des données Personnelles est un impératif pour toutes les nations du monde, particulièrement le Mali qui est confronté à des défis et dont l’acuité et la persistance mettent à rude épreuve la sécurité intérieure et extérieure du pays. Ainsi, fera-t-il savoir que sa structure veillera à ce que cette loi protectrice de la dignité humaine soit appliquée dans toute sa rigueur et dans la plénitude de ses dispositions. « A travers des courriers personnalisés adressés à de nombreuses structures, l’APDP est parvenue à susciter au niveau de nombreux usagers, un véritable changement de comportement se traduisant par la reprise pour certains, du processus de régularisation et pour d’autres, son entame », a-t-il déclaré. Il a indiqué que les résultats probants auxquels l’institution est parvenue en si peu de temps, attestent éloquemment de la compétence et de la détermination de la jeune équipe disposée à lever les écueils, voire les plus insoupçonnés pour que l’autorité puisse assurer pleinement ses missions. Plus loin, il a souligné que l’autorité est de plus en plus sollicitée par le public que par le privé, en raison des multiples interventions en rapport avec ses missions.

Ousmane Baba Dramé

