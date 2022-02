Lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche, 06 février 2022 à son département, le ministre de la Réconciliation nationale, de la Paix et de la Cohésion sociale, le colonel-Major Ismaël Wagué a mis fin aux rumeurs sur les réseaux sociaux par rapport à sa visite à Rome en Italie où il a eu à parapher un protocole d’accord avec le Cadre Stratégique Permanent (CSP).

Dans ses explications le ministre a fait savoir que les échanges entre le Gouvernement et les Mouvements signataires initiateurs du CSP, qui se sont déroulés en Italie ont porté uniquement sur le CSP et autour des points de désaccord.

Le CSP n’est pas une partie de l’accord et ne saurait s’y substituer. Toute discussion dans le cadre de l’accord se tient au CSA et dans le cadre de concertation inter-malien sous la direction du ministre de la Réconciliation a t-il expliqué.

‘’Les échanges en Italie ont porté uniquement sur le CSP sur les points suivants: l’intégration du Gouvernement qui en prendra la direction ; la prise en compte des volets réconciliation et développement permettant de choisir une dénomination finale ; la prise en charge du gouvernement de toutes les questions régaliennes et de souveraineté (Sécurité, défense, diplomatie et Finance) ; l’élargissement du CSP à d’autres mouvements, aux communautés, aux jeunes, femmes etc ; l’élaboration d’une charte qui fixera clairement les objectifs du CSP ; les mouvements initiateurs du CSP, qui avaient suspendu leur participation au cadre de concertation inter-malien de l’accord ont notifié leur participation de nouveau à ce cadre sur l’accord ; le gouvernement, une fois ayant intégré le CSP et pris la direction soutiendra la structure et cherchera des partenaires et des soutiens financiers et enfin le gouvernement va continuer à œuvrer pour la mise en œuvre intelligente de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, conformément au PAG’’, précisé le ministre Wagué.

Un accord de principe à l’issue de la rencontre à été signé par le gouvernement, l’actuel CSP et la Plate forme a expliqué le colonel-major Ismaël Wagué. L’accord final sur la nouvelle structure sera signé à Bamako entre les parties après une période d’un mois environ qui permettra de finaliser l’architecture définitive de la nouvelle structure a t-il souligné.

‘’En attendant la finalisation de la nouvelle structure, le gouvernement n’est lié en rien à l’actuel CSP, ne le reconnaît pas et ne le soutient pas. Les questions de l’accord d’Alger, comme la police territoriale et autres, n’ont pas du tout été abordées en Italie et ne figurent pas dans l’accord d’entente qui ne couvre que le CSP’’, a-t-il expliqué.

Bréhima DIALLO

