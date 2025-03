Ramadan Karim : Vœux pour la Oumah

Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Avec le lever de la nouvelle lune, nous commémorons la révélation du noble Coran au Prophète Mohammed (SAW) par la communion fraternelle et la prière. Le Ramadan est une période d’introspection destinée à approfondir la croissance spirituelle et à renouveler le sentiment d’appréciation des nombreuses bénédictions que Dieu (SWT) offre. C’est dans cet esprit d’action de grâce et de réflexion que nous renforçons nos communautés et servir de bons exemples sur la façon de vivre une vie sainte et sincère. Que ce croissant de lune éclaire nos âmes et nos chemins vers l’illumination intérieure et que l’esprit du Ramadan reste dans nos cœurs.

Qu’Allah (SWT) nous donne la force de répondre aux besoins de ce mois extrêmement béni où nous pourrons laver nos péchés avec des vagues de repentance et qu’Il nous récompense avec grâce et sérénité.

Les tendances de 2025 dressent le portrait d’un monde en profonde mutation. Aujourd’hui, tout nous démontre que ce nouveau cycle annuel sera marqué par une instabilité stratégique, des conflits persistants et des tensions géopolitiques accrues. Conséquemment, nous entrons dans une période particulièrement dangereuse de l’histoire de notre planète. Supplions pour que nous soyons délivrés des pénibles maux associés à ces crises multidimensionnelles, mais aussi et surtout pour le soutien du corps et de l’âme en ces périodes difficiles. Ce mois sacré de méditation et d’éducation est aussi une période d’entraide et de solidarité. Pensons également aux défunts et ne les oublions pas dans nos prières.

En ce mois du Coran béni, nous vous souhaitons la grâce et la bénédiction divine, la clémence et la sagesse céleste. Que le Miséricordieux nous guide, agrée nos prières, accepte notre jeûne et renforce notre foi. Que la majesté de ce mois rassemble nos familles, nos nations et notre Umma, et multiplie notre bonheur à l’infini. En effet, implorons que ce mois Divin soit rempli de bienfaits pour toute l’humanité afin que nous puissions parcourir ensemble le chemin de l’harmonie et de la paix !

Le Pardon vous est demandé.

Cheick Boucadry Traoré

Commentaires via Facebook :